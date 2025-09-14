YouTube Music çalma ekranı tasarımını yeniliyor

YouTube Music aylar süren testlerin ardından nihayet yeni Şu Anda Çalınan ekranı tasarımı ile karşımıza çıkmaya başladı. Beklenen güncelleme şu anda Android ve iOS uygulamalarında kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılıyor.

Yayınlanan yeni güncelleme, uygulamanın çalışma şeklini tamamen değiştirmiyor. Fakat öğelerin düzenini daha net ve tutarlı hale getirmeyi amaçlayan gözle görülür bazı farklılıklar ortaya koyuyor.

Yapılan değişiklikler sonrasında yeniden yerleştirilmiş kontrol düğmeleri, yeni bir şarkı ilerleme göstergesi ve daha sezgisel bir kuyruk yönetimi yaklaşımıyla yeniden düzenlenmiş bir oynatma ekranı karşımıza çıkıyor. Ayrıca podcast içerikleri de aynı grafiksel düzenlemeden yararlanıyor.

YouTube Music’in yeni arayüzünde neler değişti?

Güncellemeden sonra ilk göze çarpan fark, şarkı/video değiştiricinin ekranın üst kısmından kaybolması oluyor. Bu özellik hala kullanılabilir durumda olsa da Paylaş, İndir ve Radyo gibi diğer seçeneklerin yanına, yani daha aşağıya taşınıyor.

9to5Google’dan gelen bilgilere göre şarkı ve sanatçı ismi üst tarafta kalıyor. Bunların yanında, daha önce olduğu gibi, Yayınla simgesi ve üç nokta menüsü yer alıyor.

Hemen altında yeni ana kontroller satırı ve ardından yeniden tasarlanmış bir kaydırıcı bulunuyor. Bu değişiklik, geleneksel dairesel göstergeyi terk ederek kalın bir çubuk olarak görünüyor. Kullanıcılar şarkıda hareket etmek için onunla etkileşime girdikçe daha belirgin hale geliyor.

Ek seçenekler artık daha kompakt bir düzende sunuluyor. Bunlar arasında “beğen” ve “beğenme” düğmeleri, yorumlar, kaydet, şarkı sözleri ve yukarıda bahsedilen ses/video geçişi yer alıyor.

Parçayı tamamladığınızda şarkıyı paylaşmak, indirmek veya çalan içeriğe göre bir radyo istasyonu başlatmak için kısayollar karşımıza çıkıyor. Bu sayede eski tasarımın karakteristik özelliği olan alt sıradaki sekmeler ortadan kalkıyor.

Bir diğer yeni özellik ise “Sıradaki” bölümüne erişim sağlayan bir komutun eklenmesi oluyor. Kullanıcılar tek bir dokunuşla veya yukarı kaydırarak, daha verimli ve anında erişim sağlayan çift panelli bir görünümle, o anda çalan çalma listesini veya radyo istasyonunu görebiliyor.

Ana ekran yaklaşık dört şarkı görüntülüyor. Fakat liste kullanıcılar tarafından isteğe bağlı olarak genişletilebiliyor. Bu görünüm kalıcı olarak etkin kalmıyor, Şu Anda Çalınan ekranından çıktığınızda otomatik olarak kapanıyor.

Son olarak YouTube Music yakın zaman önce Spotify’ın Blend adlı popüler bir özelliğini Taste Match adı altında kullanıcılarına sunmaya başladı.