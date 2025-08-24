Spotify Premium abonelik fiyatlarına dünya genelinde zam geliyor

Spotify, kâr marjını artırmak için Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede Premium abonelik fiyatlarına zam yapacağını duyurdu.

Fiyat artışları, Eylül ayından itibaren Premium bireysel abonelik için 10.99 eurodan 11.99 euroya yükselecek.

Türkiye'nin de Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri içinde yer alması nedeniyle, benzer bir zammın yakında Türkiye'de de gelmesi bekleniyor.

Dünya çapında yüz milyonlarca kişinin vazgeçilmezi olan Spotify’dan Avrupa başta olmak üzere birçok bölgedeki abonelerini üzecek bir zam haberi geldi. Müzik dinlemek için İsveç merkezli uygulamayı tercih eden kullanıcıların keyfini kaçıracak bir fiyat güncellemesinin yapılacağı duyuruldu.

The Financial Times’ın haberine göre, müzik ve podcast devi, kâr marjlarını artırabilmek adına bazı pazarlarda Premium abonelik fiyatlarına zam yapacağını duyurdu.

Yeni Spotify Premium fiyatları belli oldu

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Premium bireysel abonelik fiyatı Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 10.99 eurodan 11.99 euroya yükselecek. Yani kullanıcıların kredi kartlarından her ay 1 euro daha fazla eksilmiş olacak.

Peki Spotify’ın zam kararı hangi ülkeleri kapsayacak? Edinilen bilgilere göre fiyat artışından Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik dahil olmak üzere birçok pazar etkilenecek. Spotify’ın abonelerine önümüzdeki ay içinde zam hakkında bilgilendirileceği bir e-posta göndermesi bekleniyor.

Reuters’ın haberine göre, geçmişteki fiyat artışları ve maliyet düşürme çabaları, Spotify’ın 2024 yılı için ilk yıllık kârını elde etmesine büyük katkı sağlamıştı. Ayrıca Spotify, son dönemde video içerik kütüphanesini de genişleterek platformunu daha cazip hale getirmeye çalışıyor.

Apple kararı Spotify’a yaradı

Spotify’ın finansal başarısında sadece fiyat artışları değil, yasal zaferler de etkili oldu. ABD’de bir yargıcın Apple’ın uygulama içi satın alımlardan komisyon almasını yasaklamasının ardından, Spotify uygulamasında abonelik fiyatlarını ve harici ödeme bağlantılarını göstermesine izin verildi.

Spotify CEO’su Daniel Ek, söz konusu değişikliğin ABD’de “çok olumlu bir artışa” yol açtığını söyledi. Benzer kuralların Avrupa ve Birleşik Krallık’ta da kabul edilme ihtimali, şirkete daha büyük bir kazanç kapısı açabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

Peki Spotify’a Türkiye’de de zam gelecek mi?

Spotify’ın yaptığı açıklamada Türkiye açıkça belirtilmedi. Ancak fiyat artışının geniş bir coğrafyayı kapsayan “Avrupa” ve “Asya-Pasifik” bölgelerinde uygulanacak olması, Türkiye’de de benzer bir zammın gelebileceği beklentisini artırıyor. Platform daha önce de küresel fiyat artışlarını yerel para birimlerine yansıtmıştı.

Bu nedenle, yakın gelecekte Türkiye’deki abonelik ücretlerine de zam gelmesi olası görülüyor. Şirket ülkemizde en son fiyat artışını şubat ayında gerçekleştirmişti. Premium bireysel abonelik fiyatını 39,99 TL’den 59,99 TL’ye yükseltmişti.