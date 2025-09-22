Chrome’da web sayfaları artık bir podcast gibi dinlenebiliyor

Android için Chrome uygulaması "Audio Overview" (Sesli Özetler) özelliği ile güncellendi.

Bu ilgi çeken yeni özellik, herhangi bir web sayfasını yapay zeka yardımıyla podcast formatına dönüştürüyor.

Bir süredir test aşamasında olan yeni özellik nihayet uygulamanın kararlı sürümünde kullanıcılarla buluşmaya başlıyor.

Android için Chrome uygulaması Audio Overviews (Sesli Özetler) özelliğini geliştiriyor. Google’ın tarayıcısı artık yalnızca bir web sayfasının metnini okumakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek bir podcast biçiminde olan içeriğin sesli bir özetini oluşturmak için gelişmiş bir sistem kullanıyor.

Android Authority’den gelen bilgilere göre bu yeni özellik tarayıcının kararlı sürümünde keşfedildi. Bir süredir yalnızca belirli ülkelerde test edilen araç, genel kullanım için yaygın dağıtımın artık başladığını gösteriyor. Kademeli bir şekilde dağıtılan özelliğin Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını ekleyelim.

Audio Overviews (Sesli Özetler) özelliği nasıl kullanılır?

Bu dikkat çeken özelliğin arkasındaki teknoloji, sayfanın bir özetini oluşturuyor ve bunu yapay zeka tarafından yönetilen iki sunucu arasında simüle edilmiş bir diyalog aracılığıyla oynatıyor. Google herhangi bir makaleyi ya da uzun metni geleneksel okumadan çok daha dinamik, kısa ve ilgi çekici bir dinleme deneyimine dönüştürüyor.

Android kullanıcılarının yeni Audio Overviews (Sesli Özetler) özelliğini çalıştırmak için Chrome uygulamasında bir sayfası açması, sağ üstteki üç nokta simgesinden “Daha Fazla” menüsüne erişmesi ve “Bu sayfayı dinle” seçeneğine dokunması gerekiyor.

Okuma Modu katmanında oynatma hızı kontrollerinin yanında bulunan yeni bir düğme, yapay zeka tarafından oluşturulan sesin isteğe bağlı olarak açılıp kapatılmasını sağlıyor.

Bununla birlikte Chrome, oynatıcıda bazı ayarlar yapmanıza da izin veriyor. Örneğin ses seçeneklerine giderek rahatlatıcı, huzur verici, canlı ve enerjik opsiyonları kullanabilirsiniz. Bu seçenekler arasında Bulut, Vadi, Göl, Hava ve Sahil atmosferleri yer alıyor.

Bu sevilen özellik, Google’ın uzun belgeleri özlü ve kullanıcı dostu podcast’lere dönüştürmek için yapay zeka destekli sesli özetler sunan ilk aracı olan NotebookLM uygulamasından ilham alıyor. Mart ayında aynı Sesli Özet teknolojisi Gemini’de de kullanıma sunuldu.

Android için Chrome’daki mevcut entegrasyon, bu kullanışlı özelliği her gün bilgi ve gezinme için tarayıcıya güvenen milyonlarca kullanıcıdan oluşan daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getiriyor.

Tarayıcının son sürümüne gelmesi ile birlikte nihayet aylar süren bir geliştirme ve test süreci sona eriyor. Özellik daha önce Google’ın yeni özellikleri test etmek için kullandığı tarayıcı sürümü olan Chrome Canary’de yer almıştı. Varlığı daha sonra daha gelişmiş bir test aşamasında olan uygulamanın Beta sürümünde doğrulandı.

Kararlı sürümde kullanıcılara sunulan “Audio Overviews” (Sesli Özetler) özelliği kademeli olarak dağıtılıyor. Dolayısıyla henüz bu özelliğe ulaşamadıysanız endişelenmeyin. İlerleyen günlerde muhtemelen tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilir hale gelecek.