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    Spotify yeni müzikler keşfetmenizi daha kolay hale getiriyor

    Spotify platformu daha kişiselleştirilmiş ve yetenekli bir Discover Weekly için kolları sıvadı. Artık yeni müzikler keşfetmeniz kolaylaşacak.
    Spotify - Discover Weekly
    • Spotify yeni müzikler keşfetmenizi daha kolay bir hale getirmeye odaklanıyor.
    • Platform, Discover Weekly özelliği için çeşitli iyileştirmeler getirdi.
    • Artık müzik keşifleriniz daha kişiselleştirilmiş ve yetenekli olacak.

    Spotify uygulaması yıllardır platformun en popüler ve en çok dinlenen özelliklerinden biri olan Discover Weekly çalma listesini daha da iyileştirmeye karar verdi. Platform bu kez kullanıcıların algoritmanın kendilerine önerdiği müzik türünü etkilemelerine olanak tanıyan tür tabanlı bir kişiselleştirme özelliği bizlerle buluşturuyor.

    The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre kullanıcılara sunulan yeni özellikler arasında doğrudan çalma listesinde pop, R&B ve funk gibi yeni tür düğmeleri de yer alıyor. Discover Weekly, kullanıcıların dinlediklerine göre her hafta yeni bir şarkı seçkisi sunmasıyla biliniyor.

    Toplamda bu çalma listesindeki şarkılar 100 milyardan fazla kez çalındı. Fakat öneriler tekrarlayıcı olduğu ve her zaman dinleyicilerin tür tercihlerini doğru bir şekilde yansıtmadığı için son zamanlarda eleştiriler arttı. Spotify bu nedenle tür sınıflandırmasını ayarladı ve önerileri üreten algoritmaları geliştirdi.

    Spotify, Discover Weekly için önemli yenilikler sunuyor

    Discover Weekly için duyurulan yeni tür düğmeleri beğeniyle karşılandı. Öte yandan çalma listesi görünümünü daha çekici hale getirecek olan yenilenmiş bir kapak biçiminde yeni bir görsele kavuşuyor.

    Genel olarak bu yenilik, Spotify’ın daha fazla çeşitlilik ve öneri doğruluğu bekleyen kullanıcılardan gelen geri bildirimlere daha iyi yanıt verme çabası olarak karşımıza çıkıyor.

    Spotify Discover Weekly

    Uygulamadaki tüm son değişiklikler kullanıcılar tarafından olumlu olmaktan çok olumsuz olarak algılanıyor. Zira genellikle gereksiz özellikler ekliyor ve kullanıcıların beğendiklerini kaldırıyor.

    Kişiselleştirilmiş müzik deneyimine odaklanılıyor

    Spotify kişiselleştirme konusuna uzun bir süredir öncelik veriyor. Yeni değişiklikler bu eğilimi daha da doğrular gibi görünüyor.

    Spotify son yıllarda daha da kişisel bir deneyim yaratmaya çalışıyor. Metin kullanarak çalma listeleri oluşturmak için bir araç olan bir AI DJ ve hatta kurgusal sunucuların kullanıcıların müzik alışkanlıkları hakkında yorum yaptığı kurgusal bir podcast bile tanıttı.

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    Yeni Discover Weekly tasarımı bu konsepte mükemmel bir şekilde uyuyor. Sunulan yenilik, insanların dinledikleri şeyleri nasıl etkileyebilecekleri konusunda olasılıkları genişletiyor.

    Bu değişiklikler kullanıcılara yeni müzikleri nasıl keşfedecekleri konusunda daha fazla kontrol sağlıyor. Tür kişiselleştirmesi, genellikle önerilere girmeyen daha az bilinen müzikler konusunda da yardımcı olabilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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