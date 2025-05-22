Sony’nin sadakat programı PlayStation Stars için yolun sonu

Sony'nin sakadat programı PlayStation Stars kapanıyor.

Bu hizmet oyunculara dijital koleksiyonlar ve ilgi çekici bazı ödüller sunarak etkileşimleri artırmaya yardımcı oluyordu.

Şirket henüz ne yazık ki PlayStation Stars'ın kapanma sebebini paylaşmadı.

Sony gelecekte kullanıcı deneyimini artıracak yeni projeler sunacağını ekledi.

Japon teknoloji devi Sony, PlayStation Stars adlı sadakat programını kalıcı olarak sonlandırma kararı aldı. 2022 yazında çıkış yapan proje Discord’daki görev dinamiklerine benzer şekilde kullanıcıların oyun içi görevleri tamamlayarak puan, koleksiyon öğeleri ve oyun başlıkları biriktirmesine olanak sağlıyordu.

Sistem, oyuncuların PlayStation evrenine olan bağlılığını ve sürekli katılımını görünür kılmak amacıyla oluşturuldu. Fakat üç yılın sonunda şirket sadakat programının fişini çekeceğini doğruladı. Şirketten gelen açıklamalar, programın kullanıcılara veda ettiğini gösteriyor.

Sony’den PlayStation Stars’a veda açıklaması geldi

Sony, PlayStation Stars’ın kapanma kararı ile ilgili resmi blog sayfasından bir açıklama metni paylaştı. Şirketten gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Programı başlattığımızdan beri, oyuncuların tercih ettiği aktivite türlerini değerlendirerek çok şey öğrendik. Şirketimiz, oyuncu ve sektör trendlerini takip etmek için sürekli olarak gelişiyor. Bu değerlendirmeye dayanarak, çabalarımızı yeniden yönlendirmeye ve PlayStation Stars’ın mevcut sürümünü sonlandırmaya karar verdik. Bu programın temel bulgularını değerlendirmeye devam edeceğiz ve bu derslerden ders çıkarmaya çalışıyoruz.”

PlayStation Stars için yeni kayıtlar Çarşamba gününden itibaren durduruldu. Zaten kayıtlı olan kullanıcıların ek puan biriktirmeleri için son gün 23 Temmuz olarak belirtiliyor.

Bu tarihten sonra puan bakiyenizi artırmanız mümkün olmayacak. Fakat oyuncuların hesaplarında kalan tüm puanlarını kullanmaları gereken Kasım 2026’ya kadar uzanan uzun bir süreç başlayacak.

PlayStation Stars üyeleri Kasım 2026 son tarihinden önce olmak üzere doğal son kullanma tarihlerine kadar puanlarını ödüllere dönüştürmeye devam edebilecek.

Üyeliğinizi kendi isteğinizle iptal etmeniz durumunda, birikmiş tüm puanlarınızın anında silineceğini hatırlatalım. Olumlu bir nokta olarak dijital koleksiyonlar program kapandıktan sonra da Stars üyelerine açık kalacak.

PlayStation hayranları için kötü bir yıl

2025 yılı ne yazık ki PlayStation hayranları için pek de iç açıcı olmayan bir dizi duyuruyla geçti. Sony, Bend ve Bluepoint tarafından yönetilen ve adı belirtilmeyen iki projesinin geliştirilmesini Ocak ayında durdurdu. Aynı zamanda PlayStation The Concert dünya turnesinin bazı tarihleri ​​ertelendi veya iptal edildi.

PlayStation kullanıcıları ayrıca PlayStation Network hizmet kesintileri, konsol fiyatlarındaki artışlar ve Grand Theft Auto 6’nın çıkış tarihinin 2026’ya ertelenmesi gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kaldı.

Oyunlara gelen fiyat zammını da hesaba katarsak, PlayStation kullanıcıları için kötü bir yıl geçtiğini söylemek mümkün. Umarız yılın ilerleyen dönemlerinde bu olumsuz tablo daha pozitif bir hal almaya başlar…