Sony PlayStation 5 Slim haftaya A101’e geliyor! İşte avantajlı fiyatı

PlayStation 5 Slim gelecek hafta A101'e indirimli fiyatlarla geliyor.

PS5 Slim'in CD'li versiyonu avantajlı fiyat etiketiyle tüketiciler için cazip bir fırsat sunuyor.

Oyunseverler için sevindirici bir haber geldi. PlayStation 5 Slim diskli sürümü çok yakında A101 mağazalarında cazip bir indirim fırsatı ile karşımıza çıkacak. Önümüzdeki hafta perakende mağazasında avantajlı fiyat etiketleriyle listelenmeye başlayacak olan popüler oyun konsolu, şimdiden birçok tüketicide büyük bir heyecan başlattı.

Son derece kompakt ve şık bir tasarıma sahip olan PS5 Slim, evde az yer kaplamanın yanı sıra alışık olduğumuz PlayStation 5 deneyimini tam anlamıyla oyunculara yansıtıyor. Orijinal PS5’ten yaklaşık yüzde 30 seviyesinde daha küçük bir boyuta ve daha hafif bir yapıya sahip olan model, diskli versiyonuyla hem dijital oyunları hem de fiziksel CD oyunlarını çalıştırma yeteneği taşıyor.

PS5 Slim orijinal modele kıyasla daha küçük bir boyutta olmasına rağmen yine de performans anlamında hiçbir eksik göstermiyor. Ana modelle aynı performansa ev sahipliği yapan cihaz, taşınabilirliğe önem verenler için öne çıkan bir seçenek oluyor. Peki ya PS5 Slim’in indirimli fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

PlayStation 5 Slim indirimli fiyatı ne kadar olacak?

A101 26 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesinde yer alan PlayStation 5 Slim diskli sürümü şimdiden büyük bir dikkat topladı. Katalogda yer alan detaylara göre cihaz, A101’de 25 bin 999 TL fiyat etiketi ile listelenecek.

Oyunseverler için önemli bir fırsat sunan A101 mağazaları aynı zamanda oyun konsolunun paketinde 1 adet DualSense kol hediye ediyor. Bununla birlikte söz konusu cihazın 1 TB dahili depolama alanı kapasitesine sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

26 Aralık Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde PS5 Slim’in yanı sıra başka bir dizi teknolojik ürüne daha yer veriliyor. Akıllı televizyonlardan Bluetooth kulaklığa, klavye-mouse setinden akıllı telefonlara kadar ilgi çekici birçok seçenek karşımıza çıkıyor.

Listede öne çıkan bazı ürünlerden de kısaca bahsetmekte fayda olacak. Toshiba’nın 50″ 4K Ultra HD Android TV cihazı 13 bin 999 TL, Phillips’in 55″ 4K UHD Smart LED TV modeli 22 bin 999 TL’ye satılıyor. Reeder S23 Pro Max ise 4 bin 299 TL’den uygun fiyatlı telefon arayan tüketicilere hitap ediyor. Son olarak şu anda iPhone 16 Plus’ın da A101’de 5 bin TL indirim avantajıyla satışa çıktığını hatırlatalım.

Dipnot: Bu içerik herhangi bir şekilde reklam değildir. Yalnızca oyunseverleri bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.