A101’den iPhone 16 Plus için 5 bin TL indirim fırsatı

iPhone 16 Plus, A101 mağazalarında yaklaşık 5 bin TL indirim fırsatıyla satılıyor.

512 GB depolamaya sahip bu seçenek, tüketiciler için iyi bir fırsat sunuyor.

Üst düzey bir iPhone satın almayı düşünen tüketiciler için kaçırılmayacak yeni fırsat duyuruldu. A101 market Ekstra ürünler kataloğu ile karşımıza çıktı. Bu hafta akıllı televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara, Wi-Fi güçlendiriciden güvenlik kamerasına, yazıcıdan akıllı telefona kadar teknolojik ürünlerde benzersiz fırsatlar sunuluyor. A101 indirimleri kapsamında en çok dikkat çeken seçeneklerden biri de iPhone 16 Plus oluyor.

Apple’ın bu yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone 16 akıllı telefon ailesinin “Plus” seçeneği A101’de 5 bin TL indirime girdi. Üstün performansıyla adından sıkça söz ettiren cihaz, geniş batarya kapasitesi ve şık tasarımıyla ilgi odağı haline geldi. İşte cihazla ve kampanya fırsatıyla ilgili bilmeniz gereken tüm ayrıntılar…

iPhone 16 Plus’ın indirimli A101 fiyatı ne kadar?

iPhone 16 Plus modeli Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden 73 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu başlangıç fiyatı 128 GB dahili depolama alanına sahip sürümü içeriyor. 256 GB’lık model 78 bin 999 TL’den satılırken, 512 GB’lık versiyon ise 88 bin 999 TL’den listeleniyor.

A101 Ekstra Aldın Aldın fırsatları kapsamında karşımıza çıkan iPhone 16 Plus yaklaşık 5 bin TL indirim ile tüketicilere sunuluyor. Burada cihazın yalnızca 512 GB’lık versiyonu yer alıyor. Apple’ın resmi olarak 88 bin 999 TL’ye sattığı model, A101’de 83 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor.

iPhone 16 Plus teknik özellikleri