SearchGPT: OpenAI, Google rakibi arama motorunu duyurdu

OpenAI çok yakında Google’a rakip olacak yeni bir arama motoru ile karşımıza çıkacak. Bugün ilk prototipi resmi olarak yayınlanan SearchGPT hakkında merak edilen ilk detaylar resmen duyuruldu. Aylardır hakkında çok sayıda söylenti haberi ortaya çıkan hizmet, kullanıcıların sorularını yapay zekadan yararlanarak cevaplandıran bir arama motoru olarak dikkatleri üzerinde topladı.

OpenAI’nin paylaştığı bilgilere göre SearchGPT’nin geleneksel arama motorlarına göre son derece önemli bazı farklılıkları olacak. Bilindiği gibi Google gibi alışık olduğumuz arama motorlarında kurumsal ve resmi bir dil kullanılırken, SearchGPT’de ise tıpkı ChatGPT’de olduğu gibi adeta bir sohbet robotu ile konuşuyormuş hissiyatında yanıtlar almanız mümkün olacak.

Platformdan gelecek yanıtlar bir bağlantı listesi olarak değil, bunun yerine objektif bir şekilde ziyaretçilere sunulacak. Fakat yine de bu platformda kesinlikle bağlantıların yer almayacağı anlamına gelmeyecek. OpenAI kaynaklara yönlendirmek için yine bağlantılardan yararlanacak ve içerik üreticilere hak etmiş oldukları değeri verecek.

SearchGPT küçük bir kullanıcı grubuyla test ediliyor

OpenAI’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin yeni yapay zeka tabanlı arama motoru hizmeti şu anda küçük bir kullanıcı grubu ile test edilmeye başlandı. Bekleme listesine kaydolmaları için kullanıcıları davet eden şirket, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“AI modellerimizin gücünü web’den gelen bilgilerle birleştirerek size net ve alakalı kaynaklarla hızlı ve zamanında yanıtlar sunmak için tasarlanmış yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan SearchGPT’yi test ediyoruz. Geri bildirim almak için küçük bir kullanıcı ve yayıncı grubuna sunuyoruz. Bu prototip geçici olsa da, gelecekte bu özelliklerin en iyilerini doğrudan ChatGPT’ye entegre etmeyi planlıyoruz.”

Kullanıcıların sorularını objektif bir şekilde yanıtlamaya odaklanan SearchGPT arama motoru şimdiden birçok basın kuruluşu ve içerik üreticisi ile ortaklık kurmaya başladı. Bu noktada bilgi kaynaklarının içeriklerinin SearchGPT’de nasıl görüneceğini seçebilecekleri ifade ediliyor. Fakat OpenAI’nin bunun için haber ve bilgi kaynaklarına ne kadar bir ücret ödeyeceği konusunda halen daha büyük bir belirsizlik mevcut.

Şu anda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcının test etme imkanına sahip olduğu SearchGPT her ne kadar henüz prototip aşamasında olsa da kullanıcılar için büyük bir heyecan yaratmayı başardığını söyleyelim. Şimdilik prototip olarak çalışan hizmetin ilerleyen süreçte nihai sürümüyle karşımıza çıkması bekleniyor.

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