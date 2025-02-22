Samsung’un yeni orta seviye canavarları Galaxy A56 ve A36 yolda

Samsung çok yakında yeni orta seviye telefonlarını piyasaya sunacak.

Merakla beklenen Galaxy A56 ve A36'nın Nisan ayında resmen duyurulacağı iddia ediliyor.

Önceki modellere benzer tasarımlara sahip olacak modellerin gelişmiş özellikleriyle orta seviye pazarına yön vermesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen yeni Galaxy A56 ve A36’nın lansmanı ile orta sınıf akıllı telefon serisini genişletmeye hazırlanıyor. Her iki modelin de markanın Şili’deki resmi internet sitesinde yanlışlıkla listelenmesi, lansmanın yakın zamanda gerçekleşebileceğini bizlere gösteriyor.

Orta seviye pazarına yön vermesi beklenen cihazlar, Galaxy A26 ile birlikte garanti dışı onarım sayfasında marka adları ve model numaralarıyla birlikte yer aldı. PhoneArena’nın haberine göre bu listeleme, Samsung’un Galaxy A55 ve Galaxy A35‘te benimsediği stratejiyi izleyerek üç akıllı telefonu da aynı anda piyasaya sürmeyi planladığına dair söylentileri güçlendiriyor.

Samsung Galaxy A56 ve A36 ne zaman piyasaya çıkacak?

Merakla beklenen Galaxy A56 ve Galaxy A36 modellerinin Mart ayının ortalarında resmen tanıtılması bekleniyor. Selefleri olan Galaxy A55 ve A35’te olduğu gibi her iki cihazın da Türkiye pazarına geleceği tahmin ediliyor.

Galaxy A56 ve Galaxy A36’nın lansmanı, orta segment akıllı telefon pazarında rekabetin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşecek. Aynı zamanlarda duyurulması beklenen Google Pixel 9a modeli ve 4 Mart’ta piyasaya sürülmesi beklenen Nothing Phone (3a) gibi güçlü rakiplerle sıkı bir rekabete adım atacak. Yeni modeller, bu hafta Apple tarafından piyasaya sürülen iPhone 16e ile de yarışacak.

Yeni modellerin Galaxy A serisinin karakteristik tasarımını koruması bekleniyor. Yakın zamanda sızdırılan görsellerde de bu durum bir nevi tescillenmişti. Her iki cihazın da selefine benzer tasarımlarla, fakat bazı önemli yükseltmelerle birlikte geleceği söyleniyor.

Samsung Galaxy A56 ve A36’nın teknik özellikleri ve fiyatları

Orta seviye canavarı Galaxy A56’nın Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 1580 çipiyle donatılacağı tahmin ediliyor. Galaxy A36’nın ise Snapdragon 6 Gen 3 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Her iki cihaz da Android 15 işletim sistemini One UI 7 arayüzünü çalıştıracak. Aynı zamanda Galaxy AI yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

Galaxy A56 ve A36’nın pil kapasiteleri, ekran boyutu ve kamera yapılandırması gibi diğer ayrıntılar henüz doğrulanmadı. Ancak yeni modellerin Samsung’un rekabetçi fiyatlarla iyi özellikler sunma yolundaki yolunu izlemesi bekleniyor.

Son olarak Galaxy A56 ve Galaxy A36 modellerinin yaklaşık 400 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirket, performans ve maliyet-fayda dengesini sağlayan bir akıllı telefon arayan tüketicilere hitap etmeyi amaçlıyor.