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    Samsung Galaxy A56 teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

    Yeni orta seviye akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A56 cihazının teknik özellikleri ve satış fiyatı sızdırıldı.
    Samsung Galaxy A56
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    • Merakla beklenen Samsung Galaxy A56'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    • Orta seviye telefon modeli selefi Galaxy A55 ile aynı fiyatlardan satılacak.
    • Cihaz, Exynos 1580 yonga setiyle yüksek bir performans sunacak.

    2025 yılına artık saatler kalırken, teknoloji meraklılarının gözü Galaxy S25 serisine çevrilmiş durumda. Merakla beklenen amiral gemisi telefon ailesi 22 Ocak’ta piyasaya çıkacak. Bununla birlikte şirket, orta seviye portföyünü de genişletmeyi planlıyor. Fiyat-performans deneyimini ön planda tutacak Samsung Galaxy A56 modelinin teknik özellikleri ve satış fiyatı internete sızdırıldı.

    Güvenilir bir kaynak olarak tanınan @TheGalox_ adlı sosyal medya kullanıcısına göre Samsung’un yeni orta segment telefon modeli hakkında neredeyse tüm ayrıntılar ortaya çıktı. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında Exynos 1580 yonga seti, mobil fotoğrafçılar için 50 MP kamera, 5.000 mAh pil kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

    Samsung Galaxy A56 özellikleri ortaya çıktı

    Merakla beklenen yeni cihazın, Samsung’un kendi ürettiği Exynos 1580 işlemci ile geleceği söyleniyor. Bununla beraber cihazda 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı yer alacak. Cihaz üst düzey bir performansa odaklanacak.

    Modelin ekranı Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip Dynamic AMOLED teknolojisine sahip olacak. Henüz tam boyutları bilinmeyen cihazın Galaxy A55’tekine benzer şekilde en az 6,6 inçlik bir panel ile geleceği tahmin ediliyor.

    Samsung Galaxy A56

    Mobil fotoğrafçılar için de iddialı özellikleri bulunan Samsung Galaxy A56 modeli üçlü kamera setiyle karşımıza çıkacak. 50 MP ana kameraya ek olarak cihazda 12 MP ve 5 MP’lik yardımcı lensler bulunacak. Cihazın ön kısmında ise 12MP selfie kamerası yer alacak.

    Metal bir yapıya sahip olacak Samsung modeli arka kısımda cam yüzeyle karşımıza çıkacak. 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kullanıcı dostu batarya taşınacak. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 kullanıcı arayüzü ile çalışacak.

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    Samsung Galaxy A56’nın çıkış tarihi henüz bilinmiyor. İddialara göre cihaz, 2025 yılının ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılacak. Merakla beklenen telefonun fiyatı ise yaklaşık 517 Euro seviyesinde olacak. Yani model, selefi olan Galaxy A55 ile neredeyse aynı fiyatlardan satılacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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