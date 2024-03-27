Samsung Galaxy A35 ve A55’in Türkiye fiyatları ne kadar?

Samsung’un geçtiğimiz haftalarda piyasaya sunduğu yeni performans canavarı orta segment akıllı telefon modelleri Galaxy A35 ve Galaxy A55’in Türkiye fiyatları resmen duyuruldu. Üst düzey bir kullanıcı deneyimine kapı aralayan cihazlar nihayet ülkemizde de satışa çıktı.

Önümüzdeki günlerde resmi olarak raflarda boy göstermeye başlayacak olan Samsung imzalı yeni orta segment telefonlar şu anda ön siparişe açılmış durumda. Şimdilik yalnızca Hepsiburada üzerinden online olarak satılan cihazlar, fiyat-performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılamayı vaat ediyor. Peki ya Galaxy A35 ve Galaxy A55’in fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Samsung Galaxy A35 ve A55 Türkiye fiyatları açıklandı

Exynos 1380 çipinden güç alan Galaxy A35 modeli 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama seçenekleriyle dikkat topluyor. 50 MP ana kameraya sahip cihazda 25 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik batarya yer alıyor. 6,6 inç Super AMOLED ekranıyla gelişmiş bir görüntüleme performansına sahip ürün, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet veriyor.

Samsung Galaxy A35’in Türkiye fiyatı 15 bin 499 TL’den başlıyor. Bu rakam 128 GB dahili depolama ve 8 GB RAM’e sahip başlangıç seçeneği oluyor. Samsung Türkiye garantisiyle satılan model ayrıca 256 GB’lık sürümüyle 16 bin 999 TL’den alıcılara hitap ediyor. Telefonun renk opsiyonları arasında açık mavi, sarı ve siyah bulunuyor.

Galaxy A55’in öne çıkan özellikleri arasında ise Exynos 1480 yonga seti dikkat topluyor. Bu anlamda A35’ten daha gelişmiş bir performans sunan cihaz, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanı taşıyor.

Samsung Galaxy A55’in Türkiye fiyatı ise 128 GB’lık sürümüyle 19 bin 499 TL’den başlıyor. Açık mavi, siyah ve sarı renklere sahip modelin 256 GB’lık versiyonu 21 bin 499 TL karşılığında elde edilebiliyor. Her iki telefonun da 2 Nisan tarihinde resmen stoklarda olacağı vurgulanıyor.

Samsung Galaxy A35 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,6 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens

50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy A55 teknik özellikleri