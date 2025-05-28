Samsung’un amiral gemisi Galaxy S25 bekleneni veremedi: Avrupa satışları düşüşte

Samsung'un üst düzey akıllı telefon serisi Galaxy S25, ne yazık ki satışlarda beklentileri karşılayamadı.

Samsung, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4'lük bir kayıp yaşadı.

Yıllık bazda ise bu kayıp yüzde 2'yi gördü.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Avrupa akıllı telefon pazarının lider firmalarından biri olarak tanınıyor. Fakat ne yazık ki şirket bir süredir satış rakamları konusunda düşüş yaşıyor.

Counterpoint Research tarafından aktarılan verilere göre 2025 yılının ilk çeyreğinde toplam akıllı telefon sevkiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşüş meydana geldi. Şirketin en yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi bile satışlarını artırmaya yetmedi. Genel olarak yıllık bazda yüzde 2’lik bir düşüş kaydedildi.

Galaxy S25 serisi neden Samsung’u hayal kırıklığına uğrattı?

SamMobile’ın haberine göre piyasa uzmanları, Samsung’un yeni nesil Galaxy S serisiyle pek çok yeni özellik getirmediğini, bu nedenle de Avrupalıların yeni cihazlara geçmekle pek ilgilenmediğini analiz ediyor.

Yeni özelliklerin eksikliği nedeniyle yeni Galaxy S25 akıllı telefonlar iyi bir performans göstermedi. Teknoloji devi Apple, Kore pazarının yanı sıra Avrupa pazarında da satışlarında zayıflık yaşadı. Fakat orta seviye pazarına hitap eden iPhone 16e şirkete ivme kazandırdı.

Düşen sevkiyatlara ve düşük satışlara rağmen Samsung ve Apple, Avrupa pazarındaki ana markalar olmaya devam ediyor. Ancak diğer küçük markaların düşük performans göstermesi nedeniyle hisselerinin arttığı söyleniyor. Yine de Honor, Avrupa’da öne çıkan ve giderek daha fazla ilgi gören markalardan biri haline gelmeyi başarmış görünüyor.

Koreli şirketin Galaxy A36 ve Galaxy A56 gibi daha uygun maliyetli cihazlara sahip olması nedeniyle 2025’in ikinci çeyreğinde daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

Şirket ayrıca yakın zamanda tanıttığı ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge modelinin de satışları artırma noktasında önemli olacağına değiniliyor. Fakat yakın zamanda ortaya çıkan bazı raporlar, “Edge” seçeneğinin ön satışlarda beklentileri karşılayamayabileceğine işaret ediyor.

Samsung Galaxy S25 özellikleri