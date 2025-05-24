Galaxy S25 Edge ön satışlarda Samsung’un beklentilerini karşılayamayabilir

Ultra ince tasarıma sahip Galaxy S25 Edge geçen hafta resmi olarak tanıtıldı.

Göz alıcı bir tasarım sunan modelle alakalı ortaya çıkan son raporlar, satışların pek de olumlu ilerlemediğine işaret ediyor.

Samsung geçen hafta yeni ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge modelini dünyaya tanıttı. Türkiye pazarında da raflarda boy gösteren cihaza yönelik güçlü global çapta beklentiler olmuştu. Bu modelin sektörde inovasyonu hızlandırabileceğini belirtmişti.

Fakat ortaya çıkan son raporlar, Güney Koreli şirket için işlerin pek de iyi görünmediğine işaret ediyor. Samsung yeni model için resmi ön satış verilerini açıklamasa da akıllı telefon satışlarının bu dönemde pek de iyi gitmediğine dair bazı işaretler var. En azından bazı pazarlarda…

Samsung Galaxy S25 Edge hayal kırıklığı mı?

Samsung Kore, yakın zaman önce ülkede Galaxy S25 Edge’in tanıtımı sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak lansmanı kutladı. Ancak henüz herhangi bir veri açıklanmadı.

Daha önceki lansmanları da göz önüne aldığımızda, şirket bu noktada ürünün ilk haftasına ait ön satış rakamlarını paylaşmış olurdu. Ürünün başarısını vurgulayan bu unsur satışları daha da teşvik etmeye yardımcı oluyor.

SamMobile’ın haberine göre tüm bu şüphelere ek olarak şirket, Galaxy S25 Edge satışlarının pek de iyi gitmediğine işaret edebilecek bazı önlemler aldı. Örneğin Hollanda’da marka aynı hafta içerisinde ön satış bonusunu iki kez artırdı.

Hollanda’da ücretsiz depolama yükseltme teklifinden hediye olarak yüzde 10 indirim kuponuna geçildi. Kısa bir süre sonra 100 Euro değerinde ekstra bir kupon şeklinde başka bir bonus eklendi.

Peki ya her şey gerçekten de yolunda gidiyorsa satış öncesi avantajları artırmanın ne anlamı var? Kar marjlarını düşürmek genellikle şirketler tarafından başvurulan bir seçenek olmuyor.

Elbette ki bu detayların hiçbiri Samsung’un yeni cihazının satışlarının gerçekten kötü olacağını garantilemiyor. Fakat en hafif tabirle bunun garip bir senaryoya döndüğünü ve bu tür iddiaların dolaşmaya başladığını belirtelim. Şimdi markanın Hollanda’da gördüğümüz yolu diğer bölgelerde de izleyip izlemeyeceği merak konusu…

Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri