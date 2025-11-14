Üçe katlanan Samsung Galaxy Z TriFold’un muhtemel özellikleri ortaya çıktı

Reklam

Samsung'un üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold'un teknik özellikleri sızdırıldı.

Merakla beklenen cihaz, tamamen açıldığında 10 inçlik bir iç ekrana ve 6.5 inçlik harici bir ekrana sahip olacak.

5.437 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak telefonda muhtemelen Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunacak.

Söylentilere göre model, Aralık ayında yüksek bir fiyat etiketiyle ilk olarak Güney Kore'de sınırlı sayıda piyasaya sürülecek.

Katlanabilir telefon pazarı çok yakında sıra dışı yepyeni bir fütüristik model ile genişleyecek. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, üçe katlanan Galaxy Z TriFold modeli üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonuna kadar duyurulması beklenen cihazla alakalı her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Astronomik fiyatlı Huawei Mate XT Ultimate ile doğrudan rekabet edecek yeni üçe katlanabilir telefon modeli için geri sayım başladı. Evan Blass’ın sızıntısıyla birlikte Galaxy Z TriFold’un özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte cihazdan neler bekleyebileceğimize dair ilk ayrıntılar…

Galaxy Z TriFold teknik özellikleri belli oldu

Ortaya çıkan dedikodular, Galaxy Z TriFold’u oluşturan üç ayrı panelin 3,9 mm, 4,0 mm ve 4,2 mm olmak üzere farklı kalınlıklara sahip olacağına işaret ediyor.

Bu asimetrinin cihazın kapalıyken kullanımını veya tutma deneyimini nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Daha önce görülen prototipe dayanarak, cihazın rakiplerinden farklı olarak içe doğru kapanan iki menteşe kullanacağını hatırlatmakta fayda var.

Daha önce ortaya çıkan sızıntıları doğrulayan Evan Blass, merakla beklenen yeni cihazın dahili ekranının tamamen açıkken 10 inç, harici ekranının ise 6,5 inç olacağını belirtiyor.

Mobil fotoğrafçılar için de iddialı unsurlara ev sahipliği yapması beklenen Samsung cihazı, çift ekranlı kardeşi Fold 7 ile aynı kamerayla karşımıza çıkabilir. Söylentilere göre telefonda 200 MP ana kamera yer alacak.

Samsung Galaxy Z TriFold’un muhtemelen özellikleri arasında Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin kullanılması bekleniyor. 10 inç ekrana güç sağlamak için pilin nominal kapasitesinin 5.437 mAh olacağı vurgulanıyor.

Samsung’un üçe katlanabilen telefonu ile ilgili ortaya çıkan sızıntıda ayrıca panellerin parlaklığının da harici ekranda 2.600 nit, dahili ekranda ise 1.600 nit olacağı belirtiliyor.

Herkesin bu cihazı satın alması mümkün olamayacak

Galaxy Z TriFold teknik özellikleri doğrulandığı takdirde söz konusu cihazın yüksek hacimli satışlara pek de uygun olmadığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra kaynaklar, ilk üretimin sınırlı sayıda olacağını vurguluyor.

Beklentilere göre ilk parti üretimin 50 bin ila 100 bin adetle sınırlı kalacağı düşünülüyor. Cihazın nihai fiyat etiketi ise 3 milyon won’u (yaklaşık 90 bin TL) aşabilir.

İddialara göre Samsung’un üçe katlanabilir telefonu Aralık ayında resmi olarak duyurulacak. Satışların ise 2026’da başlaması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz ilk etapta yalnızca Güney Kore pazarında satışa sunulacak. Telefon muhtemelen Türkiye’de raflara gelemeyecek.