Ultra ince Samsung Galaxy S26 Edge yüksek pil ömrü ile öne çıkacak

Samsung'un 2026'da tanıtacağı Galaxy S26 Edge selefinden daha yüksek bir pil kapasitesi sunacak.

Merakla beklenen cihaz, bataryadaki artışa rağmen ince yapısından ödün vermeyecek.

Hatta cihazın S25 Edge'den daha da ince olacağı öne sürülüyor.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre ultra ince tasarıma sahip olacak Samsung Galaxy S26 modeli 4.400 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Bu sayede şirket, cihazın kalınlığından ödün vermeden bataryada ciddi bir sıçrama yaşanacağını vaat edecek.

Yaptığı isabetli tahminlerle tanınan Ice Universe’e göre Galaxy S26 Edge selefinden daha yüksek bir pil ömrü sunacak. Bu yıl piyasaya çıkan ultra ince Galaxy S25’te 4.000 mAh batarya yer alıyor. Dolayısıyla kullanıcıları memnun edecek önemli bir iyileştirmeyle karşılaşacağız gibi görünüyor.

Galaxy S26 Edge ince kasa ve 4.400 mAh pil ile gelecek

Merakla beklenen yeni modelin artan pil boyutuna rağmen cihazın gövde kalınlığını koruyacağı söyleniyor. Hatta kalınlığının daha da azaltılacağı ekleniyor. Bunun daha verimli yeni bir iç tasarımın benimsenmesi ve güç hücresi istifleme teknolojisindeki gelişmeler sayesinde mümkün olacağı vurgulanıyor.

Söylentiler ayrıca Galaxy S26 serisinin daha ince ve daha verimli ekranlara sahip olacağını, bunun da dahili bileşenlerin daha iyi dağıtılmasına ve özerklikte potansiyel kazanımlara katkıda bulunacağını öne sürüyor.

İyileştirilen pil kapasitesi özellikle de iş, eğlence ve oyun için akıllı telefonlarına güvenen kullanıcılar için daha uzun saatler yoğun kullanım garantisi sunacak gibi görünüyor. Fakat hızlı şarj veya enerji verimliliğinde iyileştirmeler yapıldığına dair resmi bir onay henüz bulunmuyor.

Bu potansiyel değişiklik, Galaxy S26 Edge’e, daha uzun pil ömrü uğruna kalınlık veya ağırlıktan ödün veren doğrudan rakiplerine karşı bir avantaj sağlayacak. Samsung enerji performansı ile birinci sınıf tasarım arasında bir denge uygulamaya odaklanacak.

Selefi Galaxy S25 Edge neler sunuyor?

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan ve Türkiye pazarında da 79 bin 499 TL’den raflarda boy gösteren Galaxy S25 Edge’nin teknik özellikleri şu şekilde: