Samsung Galaxy S26 Edge özellikleri Geekbench’te görüldü

Samsung'un bir sonraki ultra ince telefonu Galaxy S26 Edge, Geekbench'te listelendi.

Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alacak telefon üst düzey bir performans sunacak.

12 GB RAM kapasitesine sahip olacak modelde Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımı çalışacak.

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S26 serisi akıllı telefon ailesini radikal bazı değişiklikler ile karşımıza çıkarmayı planlıyor. Galaxy S26 Plus’ın yerini S26 Edge modelinin alması beklenirken, yeni S26 Pro seçeneğinin temel modelin yerini alacağı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, Galaxy S26 Edge’in selefinden daha ince ve daha büyük bir bataryaya sahip olacağını gösteriyordu. Şimdi ise @yabhishekhd adlı sosyal medya kullanıcısı Geekbench’te ultra ince modelin Amerikan versiyonunun Qualcomm’un yeni nesil yonga setiyle uyumlu olduğunu tespit etti.

Galaxy S26 Edge, Snapdragon 8 Elite 2 ile gelecek

Bu yıl ilk kez hayatımıza giren Galaxy S25 Edge’in halefi olarak gelecek S26 Edge cihazının ABD versiyonu SM-S947U kod adıyla Geekbench platformunda listelendi. Burada telefonun Snapdragon 8 Elite 2 işlemci (kod adı canoe), 12 GB RAM ve Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımını kullanıyor.

Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti 4,74 GHz maksimum frekansta çalışan iki ana çekirdek ve 3,63 GHz hızında çalışan altı performans çekirdeği olmak üzere sekiz çekirdeğe sahip. Ayrıca gelişmiş grafik performansı için Adreno 840 GPU da mevcut.

Samsung Galaxy S26 Edge SM-S947U appears on Geekbench with Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 processor. Specifications

🔳 Snapdragon 8 Elite 2

2 Cores @ 4.74 GHz

6 Cores @ 3.63 GHz

🎮 Adreno 840 GPU

🍭 Android 16

12GB RAM Scores

Single core: 3393

Multi: 11515 Motherboard canoe pic.twitter.com/Bev2Rb86og — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 11, 2025

Geekbench 6 kıyaslamasına göre Samsung Galaxy S26 Edge, tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 3.393 ve 11.515 puan aldı. Sadece sayılara bakıldığında bile cihaz iPhone 16 Pro Max’i geride bırakmayı başarıyor. Fakat modelin maksimum frekansının 4 GHz ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var.

SamMobile’a göre Snapdragon 8 Elite 2 çipi 4,74 GHz’e ulaşabildiğinden dolayı Galaxy S26 Edge, işlemcinin tüm potansiyelinden yararlanabildiğinde daha yüksek puanlar elde edebilir. Bu anlamda yonga setinin muhtemelen iPhone 17 Pro Max’te bulunan 3 nanometrelik A19 Pro ile doğrudan rekabet edeceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S26 Edge’in diğer özellikleri

Galaxy S26 Edge’in diğer teknik özellikleri arasında 6,7 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 200 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açı, 12 megapiksel ön kamera, 12 GB RAM, 256/512 GB dahili depolama alanı, 4.200 mAh batarya ve 45W hızlı şarj ile gelmesi bekleniyor.

Tüm bunların yanı sıra merakla beklenen ultra ince akıllı telefon cihazında GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, NFC, USB-C 3.2 portu, stereo hoparlörler, Qi2 sertifikalı kablosuz şarj ve suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikasının yer alması bekleniyor.