Samsung Galaxy S25 ve daha fazlası: Galaxy Unpacked 2025 nasıl izlenir?

2025 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliği bu akşam 21:00'de gerçekleşecek.

Merakla beklenen etkinlikte amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi tanıtılacak.

Dünya çapında teknoloji tutkunları bu etkinliği internetten canlı olarak takip edebilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün amiral gemisi Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunacak. Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerinin resmi olarak piyasaya duyurulacağı etkinlik bu akşam Türkiye saatine göre 21:00’de gerçekleşecek. Peki ya 2025 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir?

Heyecan uyandıran lansmanı teknoloji tutkunları online olarak takip edebilecek. Şirket yeni lansman etkinliğini internet üzerinden canlı bir şekilde yayınlayacak. Global çapta YouTube platformundan izleyicilere sunulacak lansmanda yıla damgasını vurmaya aday gösterilen sürpriz ürünler karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Unpacked 2025 nasıl izlenir?

Samsung’un yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliği bugün saat 21:00’de canlı olarak yayınlanacak. Şirket bu etkinliği resmi internet sitesinin yanı sıra ayrıca YouTube kanalı üzerinden de izleyicilere sunacak.

Merakla beklenen Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde duyurulan yeni ürün ve hizmetler ile ilgili bilgiler Samsung Newsroom üzerinden paylaşılacak. Aynı zamanda yine bu gelişmeleri markanın TikTok, Facebook, Instagram ve X (Twitter) hesabından da takip etmek mümkün olacak.

Galaxy Unpacked etkinliğinde neler tanıtılacak?

Heyecan yaratan etkinliğin ana odağı, 2025 yılının en iyi telefonları arasında rekabet gösterecek Galaxy S25 serisi modelleri olacak. Ortaya çıkan son sızıntılara göre cihazlar amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle güçlendirilecek.

Bunun yanı sıra üst düzey telefon ailesinde kameralar için önemli iyileştirmelerde bulunulacağı ve Galaxy S25 Ultra’nın yepyeni bir tasarımla geleceğine işaret ediliyor. Yine düz bir ekran tasarımı ve daha yuvarlak köşelere sahip olacak modeller, göz alıcı bir görünüm ortaya koymak istiyor.

Karşımıza çıkacak ilk modeller Samsung Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra olacak. Ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim ise önümüzdeki aylarda gelecek. Cihazın Türkiye pazarında satılacağı onaylanırken, yıl sonlarına doğru gelecek iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet etmesi bekleniyor.

Duyuruda öne çıkan bir diğer unsur ise yeni nesil Galaxy AI yapay zeka hizmeti oluyor. Markanın paylaşmış olduğu tanıtım materyalleri, turboşarjlı bir ses asistanının ortaya çıkacağının sinyalini vermişti. Gelen son söylentilere göre Google Gemini’yi One UI ile daha iyi entegre etmek için Google’la yakın bir ortaklık sunulacak.

Samsung ayrıca Galaxy S25 serisi için bir ön sipariş avantajı duyurdu. Şirket ön siparişe özel olarak Galaxy SmartTag 2 ve İkili Kablosuz Süper Hızlı Şarj Cihazı hediye ediyor.