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    Samsung Galaxy S25, Google Gemini ile yapay zekada çığır açacak

    Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S25 serisi Google Gemini ile derin bir entegrasyonla gelecek.
    Samsung Galaxy S25 - Google Gemini
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi 22 Ocak Çarşamba günü resmi olarak piyasaya duyurulacak.
    • Merakla beklenen cihazlar Google Gemini desteğiyle gelecek.
    • Cihazda yer alan pek çok yerel uygulama yapay zeka özellikleriyle güçlendirilecek.

    Merakla beklenen amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi artık nihayet resmi lansmanına yaklaşıyor. Galaxy S25 ailesinin en çok beklenen yeni özellikler arasında Google Gemini yapay zekasıyla daha fazla entegrasyon yer alıyor. Kullanıcılara sunulacak yenilikler, cihazdaki farklı uygulamalarla etkileşimi geliştirmek ve basitleştirmek için AI uzantılarından yararlanmasına olanak tanıyacak.

    Üst düzey özellikleri ile öne çıkacak Galaxy S25 serisi 22 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatine göre 21:00’de resmi olarak piyasaya duyurulacak. Etkileyici donanımıyla yılın en iddialı telefonları arasında rekabet etmesi beklenen cihaz, yapay zekanın da yardımıyla rakiplerinin önüne geçecek. Cihazlar derin Google Gemini entegrasyonu ve One UI 7 ile birlikte hayatımıza girecek daha fazla yapay zeka özelliği sunacak.

    Galaxy S25 serisi Google Gemini entegrasyonu sunacak

    Ortaya çıkan bu dikkat çekici detaylar, X platformunda Google’ın yapay zeka sohbet robotunun desteğiyle çalışan Samsung uygulamalarının bazı orijinal ekran görüntülerini paylaşan @chunvn8888 adlı kullanıcıdan geliyor. İlgili uygulamalar arasında, her biri Gemini entegrasyonunun sağladığı gelişmiş özelliklerden yararlanan Takvim, Notlar ve Hatırlatıcı yer alıyor.

    Gemini sayesinde Takvim uygulaması, kullanıcıların etkinlikleri daha sezgisel bir şekilde oluşturmasına, düzenlemesine veya silmesine olanak tanıyacak. Ayrıca görüntülerden alınan bilgileri kullanarak etkinlikler oluşturabilecek, bunları tarih ve periyodiklik gibi belirli kriterlere göre listeleyebilecek ve yinelenen etkinlikleri kolayca yapılandırabileceksiniz.

    Samsung Galaxy S25 serisi Google Gemini entegrasyonu
    Görsel: @chunvn8888 / X (Twitter)

    Notlar uygulaması not oluşturmaya ve özetlemeye yönelik gelişmiş yeteneklerden yararlanacak. Aynı zamanda basit açıklamalardan veya başlıklardan içerik oluşturmayı kolaylaştıracak ve bilgileri hızlı ve otomatik olarak düzenlemek isteyen kullanıcılar için yararlı olacak.

    Hatırlatıcı uygulamasında ise yapay zeka, kullanıcıya belirli dönemler için özel bildirimler oluşturmanın yanı sıra isim ve tarihleri ​​değiştirme konusunda da destek verebilecek. Ayrıca mevcut hatırlatıcıları isim ya da tarih gibi kriterlere göre aramak ve artık ihtiyaç duyulmayanları silmek de mümkün olacak.

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    Gemini entegrasyonu daha da genişletilebilir

    Son olarak Samsung Galaxy S25 serisinin Gemini entegrasyonunun bu uygulamalarla sınırlı kalmayacağı öne sürülüyor. Bu tür yapay zeka odaklı yenilik yakında Samsung cihazlarındaki diğer uygulamalara da yayılabilir.

    Markanın önceki modellerinin de yazılım güncellemeleri yoluyla Gemini entegrasyonu alması da mümkün görünüyor. Yine de tüm bu işlevler ve bunların kullanılabilirliği hakkında kesin bir onay almak için Galaxy S25 serisinin ve One UI 7’nin resmi lansmanını beklememiz gerekecek.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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