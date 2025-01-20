Samsung önümüzdeki aylarda ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim modelini piyasaya sunacak.

iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin şimdiye kadar bir açıklama yapılmamıştı.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, cihazın Türkiye de dahil olmak üzere başlangıçta 39 ülkede raflara geleceğini müjdeledi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında ultra ince tasarıma sahip yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Ortaya çıkan son raporlar, serinin gelecekteki en üst modelinin daha ince ve daha özel bir versiyonu olan yeni Samsung Galaxy S25 Slim modelinin yalnızca sınırlı sayıda ülkeye ulaşabileceğini gösteriyor. PhoneArena’nın haberine göre cihaz başlangıçta yalnızca 39 ülkede raflarda yer alacak.

Şirket yeni akıllı telefonu için belirli bir dağıtım yolu izleyebilecek. Yalnızca Güney Kore’ye ulaşan Galaxy Z Fold Special Edition için benimsenen stratejiye benzer bir strateji, Galaxy S25 Slim’in daha geniş ancak yine de sınırlı bir yayılımına sahip olacak. Peki ya ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim, Türkiye pazarında da satılacak mı? İşte beklenen açıklama…

Samsung Galaxy S25 Slim hangi ülkelerde satışa çıkacak?

Samsung yeni ultra ince telefonunu 39 ülke ve bölgede satışa sunmayı planlıyor. Galaxy S25 Slim modelinin raflara geleceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Birleşik Krallık, Avusturya, Fransa, İrlanda ve İsviçre gibi ülkelerin bulunduğu listede ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya ve İspanya gibi büyük ve önemli bazı pazarlar dışarıda bırakılıyor.

İddialara göre merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S25 Slim modeli aşağıdaki 39 ülke ve bölgede tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor:

Afganistan

Suudi Arabistan

Avustralya

Avusturya

Brezilya

Kafkasya

Hırvatistan

Mısır

Birleşik Arap Emirlikleri

Filipinler

Fransa

Hindistan

Irak

İrlanda

İsrail

Kazakistan

Kenya

Libya

Malezya

Fas

Meksika

Karadağ

Nijerya

Pakistan

Polonya

Portekiz

Birleşik Krallık

Rusya

Senegal

Sırbistan

Singapur

Slovenya

Sri Lanka

Güney Afrika

İsviçre

Tayland

Tunus

Türkiye

Özbekistan

Vietnam

ABD, İtalya, Almanya ve İspanya gibi ülkelerin listede yer almaması büyük bir dikkat topladı. Bu noktada Samsung’un amacının ne olduğu şu an için merak konusu. Fakat yine de Samsung Galaxy S25 Slim modelinin Türkiye pazarına gelmesi sevindirici bir gelişme oluyor.

Galaxy S25 Slim daha geç gelecek

Samsung Galaxy S25 serisi çıkış tarihi 22 Ocak Çarşamba Türkiye saatine göre 21:00 olarak duyuruldu. Online olarak da takip edilebilecek etkinlikte serinin üç ana modeli Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri piyasaya çıkacak.

iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek Galaxy S25 Slim ise beklenenden daha geç gelecek. Cihaz Qualcomm imzalı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle ince tasarıma rağmen olağanüstü bir performans ortaya koyacak.