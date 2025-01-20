Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Samsung Galaxy S25 Slim, Türkiye’de satılacak mı? Beklenen açıklama geldi

    Merakla beklenen ultra ince tasarımlı Samsung Galaxy S25 Slim modeli Türkiye pazarına gelecek mi? Beklenenden cevap nihayet geldi!
    Samsung Galaxy S25 Slim
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Samsung önümüzdeki aylarda ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim modelini piyasaya sunacak.
    • iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine ilişkin şimdiye kadar bir açıklama yapılmamıştı.
    • Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, cihazın Türkiye de dahil olmak üzere başlangıçta 39 ülkede raflara geleceğini müjdeledi.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında ultra ince tasarıma sahip yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. Ortaya çıkan son raporlar, serinin gelecekteki en üst modelinin daha ince ve daha özel bir versiyonu olan yeni Samsung Galaxy S25 Slim modelinin yalnızca sınırlı sayıda ülkeye ulaşabileceğini gösteriyor. PhoneArena’nın haberine göre cihaz başlangıçta yalnızca 39 ülkede raflarda yer alacak.

    Şirket yeni akıllı telefonu için belirli bir dağıtım yolu izleyebilecek. Yalnızca Güney Kore’ye ulaşan Galaxy Z Fold Special Edition için benimsenen stratejiye benzer bir strateji, Galaxy S25 Slim’in daha geniş ancak yine de sınırlı bir yayılımına sahip olacak. Peki ya ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim, Türkiye pazarında da satılacak mı? İşte beklenen açıklama…

    Samsung Galaxy S25 Slim hangi ülkelerde satışa çıkacak?

    Samsung yeni ultra ince telefonunu 39 ülke ve bölgede satışa sunmayı planlıyor. Galaxy S25 Slim modelinin raflara geleceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Birleşik Krallık, Avusturya, Fransa, İrlanda ve İsviçre gibi ülkelerin bulunduğu listede ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya ve İspanya gibi büyük ve önemli bazı pazarlar dışarıda bırakılıyor.

    Samsung Galaxy S25 Slim vs S25, Plus ve Ultra (Karşılaştırma)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Slim vs S25, Plus ve Ultra (Karşılaştırma)

    İddialara göre merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S25 Slim modeli aşağıdaki 39 ülke ve bölgede tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor:

    • Afganistan
    • Suudi Arabistan
    • Avustralya
    • Avusturya
    • Brezilya
    • Kafkasya
    • Hırvatistan
    • Mısır
    • Birleşik Arap Emirlikleri
    • Filipinler
    • Fransa
    • Hindistan
    • Irak
    • İrlanda
    • İsrail
    • Kazakistan
    • Kenya
    • Libya
    • Malezya
    • Fas
    • Meksika
    • Karadağ
    • Nijerya
    • Pakistan
    • Polonya
    • Portekiz
    • Birleşik Krallık
    • Rusya
    • Senegal
    • Sırbistan
    • Singapur
    • Slovenya
    • Sri Lanka
    • Güney Afrika
    • İsviçre
    • Tayland
    • Tunus
    • Türkiye
    • Özbekistan
    • Vietnam

    Samsung Galaxy S25 Slim

    ABD, İtalya, Almanya ve İspanya gibi ülkelerin listede yer almaması büyük bir dikkat topladı. Bu noktada Samsung’un amacının ne olduğu şu an için merak konusu. Fakat yine de Samsung Galaxy S25 Slim modelinin Türkiye pazarına gelmesi sevindirici bir gelişme oluyor.

    En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

    Galaxy S25 Slim daha geç gelecek

    Samsung Galaxy S25 serisi çıkış tarihi 22 Ocak Çarşamba Türkiye saatine göre 21:00 olarak duyuruldu. Online olarak da takip edilebilecek etkinlikte serinin üç ana modeli Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri piyasaya çıkacak.

    iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek Galaxy S25 Slim ise beklenenden daha geç gelecek. Cihaz Qualcomm imzalı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipiyle ince tasarıma rağmen olağanüstü bir performans ortaya koyacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.