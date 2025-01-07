Samsung Galaxy S25 serisi çıkış tarihi resmen açıklandı

Galaxy S25 serisi çıkış tarihi Samsung tarafından resmen duyuruldu.

Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliği 22 Ocak'ta düzenlenecek.

Etkinlikte dört model tanıtılacak. Seriye yeni "Galaxy S25 Slim" modeli de dahil olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni Unpacked etkinliğinin tarihini resmi olarak doğruladı. Amiral gemisi Galaxy S25 serisi için çıkış tarihi paylaşıldı. Heyecan uyandıran cihazlar, daha önce ortaya çıkan sızıntılarda da belirtildiği gibi 22 Ocak tarihinde gerçekleşecek.

Samsung tarafından paylaşılan detaylara göre etkinlikte dört akıllı telefon modeli karşımıza çıkacak. Yılın en iyi Android telefonları arasında rekabet gösterecek bu modeller yaklaşık 15 gün sonra nihayet resmen duyurulacak. Seride yer alacak cihazlar arasında Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Slim ve Galaxy S25 Ultra modelleri bulunacak.

Samsung Galaxy S25 serisi çıkış tarihi için 22 Ocak’ı işaret eden marka, üst düzey yeni telefon modellerini Türkiye saatine göre akşam 21:00’de tanıtacak. Her kullanıcının ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle gelecek amiral gemisi telefonlar, çok yönlü bir deneyime kapı aralayacak.

Heyecan fırtınasının eseceği yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliği için artık geri sayım nihayet başlamış durumda. Teknoloji meraklıları bu etkinliği Samsung’un resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı bir şekilde takip etme imkanına sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 serisinden neler bekleniyor?

Galaxy S25 ve S25+ modelleri birbirlerine çok benzer yapıya sahip olacak. Aralarındaki temel farklar ekranın boyutu ve pil kapasitesiyle ilgili olacak. Plus modelinin geniş ekran ve uzun pil ömrü isteyenler için ideal bir seçim olması bekleniyor.

Galaxy S25 Ultra modeli ise tasarım konusunda önemli bazı değişiklikler sunacak. Keskin köşelere veda edecek cihaz artık daha yumuşak, oval çizgilere sahip olacak. S Pen’in kullanışlılığından ve üst düzey teknik özelliklerinden ödün vermeden gelecek cihaz, zarif ve modern bir görünüm ortaya koyacak.

Seriye yeni eklenecek Samsung Galaxy S25 Slim ise ultra ince tasarımıyla öne çıkacak. Apple tarafından Eylül ayında duyurulması beklenen iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek modelde 6,66 inç ekran ve üst düzey arka kamera setine yer verilecek.

Galaxy S25 Slim’de 200 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş sensör ve 50 MP telefoto lensten oluşan üçlü kamera seti yer alacak. Ultra ince tasarımlı cihaz, mobil fotoğrafçıların beklentisini fazlasıyla karşılayacak. Snapdragon 8 Elite yonga seti ile kusursuz bir performans sağlayacak modelde 5.000 mAh pil kapasitesiyle uzun ömürlü pil desteği sağlanacak.