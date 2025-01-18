Samsung Galaxy S25 Slim vs S25, Plus ve Ultra (Karşılaştırma)

Ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim, serinin üç ana modelinden birkaç ay sonra, bahar aylarında tanıtılacak.

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri ise 22 Ocak'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak.

Galaxy S25 Slim, sızdırılan çeşitli görseller üzerinden boyut ve kalınlık olarak serideki diğer modeller ile karşılaştırıldı.

Amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisinin lansmanı yaklaşıyor. Merakla beklenen cihazlar, 22 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Yeni modellerle ilgili birçok söylenti ortaya çıkmaya devam ediyor. Galaxy S25 Slim‘in 22 Ocak’ta tanıtılmaması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek etkinlikte Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modelleri karşımıza çıkacak.

Bahar aylarında geleceği öne sürülen ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim modelinin görselleri yakın zamanda ortaya çıktı. Sızıntıyı yapan Steve H. McFly, şimdi de serideki diğer modellere göre çok daha ince görünmese de tasarımıyla dikkat çeken Slim modeli de dahil olmak üzere serideki modeller arasındaki farkları vurgulayan bir görsel paylaştı.

Ayrıca bir başka güvenilir kaynak olan Ice Universe, dört modeli de yan yana gösteren başka görseller yayınladı ve bu da farklılıkları daha iyi analiz etmemize olanak sağladı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy S25 serisi boyut ve kalınlıkları

Ultra ince Galaxy S25 Slim’in en güçlü yanı azaltılmış kalınlığı olacak. Ancak 6,4 mm kalınlığıyla standart (7,2 mm) Galaxy S25’ten önemli ölçüde daha ince hissettirmeyebilir. Plus modelinin biraz daha kalın (7,3 mm) olması beklenirken, Ultra’nın ise 8,2 mm’ye ulaşacağı düşünülüyor.

Slim ile diğer modeller arasındaki fark, Ultra dışında zar zor hissedilebiliyor. Bu da Slim modelinin gerçek anlamda “ilgi çekici” olabileceği hakkında bir soru işareti yaratıyor.

Ice Universe tarafından yayınlanan görsel, Galaxy S25’in 6,2 inç ekranla en kompakt model olacağını ortaya koyuyor. Slim ve Plus modellerinin her ikisi de 6,7 inç ekranlara sahip olacakken, Galaxy S25 Ultra daha büyük 6,9 inç ekran sunacak.

Aynı ekran boyutuna rağmen S25 Slim, belki farklı malzemelerin kullanılması nedeniyle S25 Plus’tan daha hafif olabilir. Bu da kullanıcıların onu tercih etmeleri adına başka bir neden yaratabilir.

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy S25 Slim, ince tasarımı ve rekabetçi teknik özelliklerini bir araya getirerek, pek çok özellikten ödün vermeden daha hafif ve daha kolay yönetilebilir bir telefon arayanlar için ilgi çekici bir alternatif olabilir.

Ultra ince ve kompakt telefonlar bu yıl öne çıkacak

2025 yılı ultra ince ve kompakt akıllı telefonların yılı olacak gibi görünüyor. Birçok üretici Slim veya Mini versiyonlar üzerinde çalışıyor.

Samsung tarafından geliştirilen Galaxy S25 Slim, Apple’ın yalnızca 5,5 mm kalınlığa sahip olması beklenen iPhone 17 Air modeline doğrudan yanıt olarak sunulacak. Ancak Galaxy S25 Slim’in daha kalın tasarımı, teknik özelliklerden daha az ödün verilmesini sağlayabilir.

Buna rağmen Samsung Galaxy S25 Slim modelinin, yalnızca tek kameraya sahip olması beklenen iPhone 17 Air’den farklı olarak üçlü kamerayla donatılması bekleniyor. Bu anlamda cihaz, daha ince tasarımlı bir model arayan mobil fotoğrafçılar için öne çıkabilir.

Son olarak Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin fiyat listesi sızdırıldı. Merakla beklenen modeller 899 Euro başlangıç fiyatıyla karşımıza çıkacak.