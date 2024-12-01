Ultra ince Samsung Galaxy S25 Slim için global pazar müjdesi

Merakla beklenen Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesine yeni "Slim" modeli de katılacak.

Gelen son raporlara göre cihaz global olarak da raflara gelecek.

Ultra ince tasarıma sahip olacak "Slim" modeli Ocak 2025'te duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki yılın başlarında yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya sürecek. Şimdiden büyük bir sabırsızlıkla beklenen Galaxy S25 serisi modelleri, selefinde bulunan “Plus” seçeneğinin yerini, ultra ince bir tasarıma ev sahipliği yapan “Slim” modeline bırakacak.

2025 yılında akıllı telefon pazarında yeni trend, ultra ince tasarıma sahip modeller olacak gibi görünüyor. Apple da şu anda bu kategoriye hitap edecek yeni bir seçenek olan iPhone 17 Air üzerinde çalışıyor. Samsung’un yeni Galaxy S25 Slim’i de bu cihazla doğrudan rekabet edecek gibi duruyor. Gelen son raporlar ise Galaxy S25 Slim modelinin global pazara gelip gelmeyeceğini ortaya koyuyor. İşte detaylar…

Galaxy S25 Slim global pazarda da satılacak

Techradar’a göre Galaxy S25 Slim’in global sürümü, “SM-S937B/DS” model numarası ile Erencan Yılmaz tarafından keşfedildi. Burada yer alan “B” harfi, cihazın uluslararası versiyonu olduğunu özellikle gösteriyor. “DS” son ekinin varlığı ise cihazın kullanıcılar tarafından giderek daha fazla değer verilen bir özellik olan çift SIM kartı destekleyeceğini doğruluyor.

Koreli teknoloji devinin Galaxy S25 Slim modelini global çapta piyasaya sürme kararı, özellikle de kendi anavatanıyla sınırlı olan son Galaxy Z Fold Special Edition gibi diğer özel modellerle karşılaştırıldığında, şirketin stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Sektör uzmanlarına göre Samsung’un “ultra ince tasarım” konusundaki yeni yaklaşımı, markanın daha zarif bir profile ve muhtemelen geleneksel üst düzey modellere göre daha uygun fiyata sahip birinci sınıf bir akıllı telefon arayan kullanıcıları çekebileceğine inanıyor.

Şirketin 2025 yılı lansman takvimi, Ocak ayının başında gerçekleşmesi planlanan Galaxy S25 serisi lansmanı ile başlayacak. Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modelleriyle açılacak seri, yılın ikinci yarısında gelecek Galaxy S25 FE (Fan Edition) modeliyle orta seviye pazara hitap edecek şekilde genişletilecek.

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Peki ya siz Galaxy S25 Slim modeliyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Cihazdan beklentilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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