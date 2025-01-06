iPhone 17 Air fiyat aralığı ve kalınlığı ortaya çıktı

Ultra ince iPhone 17 Air için geri sayım başlarken, cihazla alakalı sürpriz detaylar da gün ışığına çıktı.

Merakla beklenen cihazın iPhone 16 Plus ile benzer fiyatlara sahip olacağı öne sürüldü.

Aynı zamanda cihazın 6,25 mm kalınlıkla gelerek yeni bir rekora imza atacağı belirtiliyor.

Teknoloji devi Apple bu yıl ultra ince tasarıma sahip bir akıllı telefon ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Şirket, son olarak iPhone 16 ailesi ile birlikte karşımıza çıkan “Plus” modelini kaldırıp seriye “Air” adlı ince tasarımlı bir seçenek dahil etmeyi düşünüyor. Ortaya çıkan son raporlar ise iPhone 17 Air modelinin fiyat aralığı ve kalınlığı hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor.

Bu yıl akıllı telefon pazarında yeni trend “ultra ince tasarım” olacak gibi görünüyor. Apple bu segmente yönelik iPhone 17 Air ile yılın son çeyreğinde karşımıza çıkmaya hazırlanırken, Güney Koreli rakibi Samsung da benzer bir modelle daha erken tarihlerde karşımıza çıkmak istiyor. iPhone 17 Air ile Galaxy S25 Slim modelleri arasında sıkı bir rekabet yaşanacağı düşünülüyor. Peki ya Apple’ın yeni ince tasarımlı telefonundan neler bekleniyor? İşte ortaya çıkan son raporların detayları…

En ince iPhone modeli yolda

Güney Kore gazetesi Sisa’nın haberine göre Apple, iPhone 17 Air modelinin 6,25 mm kalınlığında olmasını bekliyor. Eğer bu hedef gerçekleşirse, merakla beklenen yeni cihaz tarihteki en ince iPhone olacak. Cihaz, iPhone 6’nın sahip olduğu 6,9 mm’lik mevcut rekoru geride bırakacak.

Bu aynı zamanda bir modelle yapılan karşılaştırmada da belirtildiği gibi cihazın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’tan yaklaşık yüzde 20, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ten ise yaklaşık yüzde 25 daha ince olacağı anlamına da geliyor. Söylentilerin çoğu iPhone 17 Air’in yaklaşık 6 mm kalınlığında olacağı konusunda hemfikir görünüyor. Fakat başka bir söylenti ise cihazın 5 mm kalınlıkta olabileceğini iddia ediyor.

iPhone 17 Air fiyatı ve özellikleri

Apple’ın merakla beklenen ultra ince tasarımlı telefonu, iPhone 17 Plus modelinin yerini alarak seriye yepyeni bir soluk kazandıracak. İddialara göre cihaz, iPhone 16 Plus’a benzer fiyatlardan alıcılara hitap edecek. MacRumors’un aktardığı bilgilere göre telefon Amerika Birleşik Devletleri’nde 899 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılara hitap edecek.

iPhone 17 Air modelinin sızdırılan teknik özellikleri arasında pek çok detay ortaya çıkmış durumda. Cihazın 6,6 inç civarında bir ekran boyutuna sahip olacağı, Dynamic Island (Dinamik Ada) tasarımının korunmaya devam edeceği söyleniyor. Bununla birlikte yeni model, standart bir A19 çipiyle donatılacak.

Tek arka kamerayla gelecek cihazda Apple tarafından tasarlanan bir 5G modeme yer verilecek. Son olarak modelin Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini desteklemek için 8 GB RAM’e sahip olacağı vurgulanıyor. Heyecanla beklenen iPhone 17 Air’ın serinin diğer üyeleri ile birlikte Eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.