Samsung Galaxy S24 FE özellikleri lansmandan önce netleşti

Samsung Galaxy S24 FE özellikleri merakla beklenen lansman etkinliğinden önce ortaya çıktı. 10 Temmuz’da Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 cihazlarıyla karşımıza çıkan şirket Ekim ayında Fan Edition (FE) serisinin yeni üyesini karşımıza çıkaracak. Lansmana aylar kala cihazla alakalı akıllarda soru işareti yaratan pek çok ayrıntı netlik kazandı.

Daha önce ortaya çıkan raporlarda Galaxy S24 FE’nin tasarımı ve kamera özellikleri gibi ayrıntıları gün yüzüne çıkmıştı. Gelen son raporlarla beraber ise Fan Edition ailesinin yeni modelinin merak edilen neredeyse pek çok detayı belli oldu. İşte Galaxy S24 FE’den neler beklenebileceğine dair ortaya çıkan tüm detaylar…

Galaxy S24 FE’nin renkleri ve tasarımı ortaya çıktı

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S24 FE modeli beş farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler siyah, yeşil, sarı, mavi ve gri olarak gelecek. Geçen yılki Galaxy S23 FE’de grafit, mint, nane, krem, mandalina ve indigo adlı özel renk adlandırmalarının yer aldığını eklemekte yarar var. Gelen bu bilgiler geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılarla da örtüşüyor.

Merakla beklenen yeni Samsung telefonu Galaxy S23 FE ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Fakat içinde bulunduğu Galaxy S24 serisinin öne çıkan tasarım unsurlarını da benimseyecek. Serinin bir önceki modelinde gördüğümüz alüminyum çerçeve tercihinin yeni modelde de devam edeceği, ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass Victus Plus cam koruma teknolojisinin yer alacağı vurgulanıyor.

Galaxy Z Fold 6 ile aynı kamera özelliklerini benimseyecek

Samsung Galaxy S24 FE kamera özellikleri ile de farkını belli edecek. Cihaz geçtiğimiz ay çıkan Galaxy Z Fold 6 ile aynı kamera sensörlerini benimseyecek. 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 8 MP telefoto lensten oluşan üçlü kamera modülü karşımıza çıkacak. Cihazın ön kısmında ise 10 MP selfie kamerası yer alacak.

Serinin bir önceki modeli olan Galaxy S23 FE’de 6,4 inçlik bir ekran tercih ediliyordu. Ancak yeni cihazda ekran boyutu büyüyecek. Android Headlines’ın haberine göre Galaxy S24 FE modeli 6,7 inçlik daha büyük bir ekranla karşımıza çıkacak. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1.900 nit tepe parlaklık oranı sunulacak. Mevcut modelde 1.450 nit tepe parlaklık bulunduğunu belirtelim. Bu anlamda da beklenen yeni telefon selefine göre daha başarılı bir yapıya sahip olacak.

Güçlü pil ömrüyle öne çıkacak

Fiyat-performans odaklı yeni Samsung telefonu 4.565 mAh pil kapasitesine sahip olacak. Exynos 2400 çipini kalbinde taşıyacak model güçlü bir pil ömrü ortaya koyacak. Cihazda 29 saate kadar video oynatma ve 78 saate kadar müzik dinleme imkanı vaat edilecek.

Galaxy AI yapay zeka özellikleri ile birlikte gelecek olan Samsung Galaxy S24 FE bu yılın Ekim ayında resmi olarak duyurulacak. Cihaz muhtemelen One UI 6.1.1 arayüzüyle kutudan çıkacak.

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