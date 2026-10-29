Samsung 2027’de telefon fiyatlarının artmasını bekliyor, ucuz model sayısı azalabilir

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Samsung, 29 Ekim 2026 Perşembe günü açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından 2027'de telefon fiyatlarının artmasını beklediğini söyledi.

Şirket, bellek ve hammadde maliyetleri nedeniyle daha az telefon satmayı öngörüyor ve giriş ile orta segmentte model sayısı azalabilir.

Rekor kâr açıklayan Samsung'un telefon bölümü ise 0,6 trilyon won faaliyet zararıyla üst üste ikinci çeyrekte zarar etti.

Samsung, 2027’de akıllı telefon fiyatlarının yükselmesini ve bunun satışları aşağı çekmesini bekliyor. Şirket 29 Ekim 2026 Perşembe günü açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından düzenlediği toplantıda, bellek ve hammadde maliyetlerindeki artışın özellikle giriş ve orta segment telefonları etkileyeceğini, bu segmentlerde model sayısının azalabileceğini söyledi.

Açıklama, Samsung’un rekor gelir ve kâr açıkladığı güne denk geldi. Rekorun arkasında yapay zeka veri merkezlerinin bellek talebi bulunuyor, ancak aynı bellek fiyatları telefon bölümünü zarara sokmuş durumda. Şirket ayrıca gelecek yılın başında tanıtması beklenen Galaxy S27 serisine dair ilk ipuçlarını da paylaştı.

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Samsung’un telefon bölümü üst üste ikinci kez zarar etti

Samsung’un açıkladığı sonuçlara göre şirket Temmuz-Eylül döneminde 195,3 trilyon won gelir ve 107,4 trilyon won faaliyet kârı elde etti. Samsung, çeyreklik faaliyet kârında 100 trilyon wonu aşan ilk teknoloji şirketi oldu. Bu kârın 106,5 trilyon wonu bellek ve yonga işlerini kapsayan bölümden geldi.

Telefon tarafında ise tablo değişiyor. Galaxy telefonları kapsayan mobil ve ağ işleri 37,7 trilyon won gelir elde etmesine rağmen 0,6 trilyon won faaliyet zararı açıkladı. Katlanabilir telefonların lansmanı geliri hem bir önceki çeyreğe hem de geçen yıla göre artırdı, ancak maliyet baskısı nedeniyle kâr geçen yılın gerisinde kaldı. Bölüm böylece üst üste ikinci çeyrekte zarar açıklamış oldu.

Telefonlar 2027’de neden pahalanacak?

Android Authority’nin haberine göre Samsung’un mobil bölümünden Daniel Araujo, toplantıda bileşen maliyetlerinin gelecek yıl da yüksek kalacağını söyledi. Şirket, bellek ve hammadde fiyatlarının telefon fiyatlarını yukarı ittiğini ve 2027’de daha az telefon satmayı beklediğini açıkladı. Bu düşüşün en çok giriş ve orta segmentte hissedileceği, bu segmentlerde daha az model çıkarılabileceği de belirtildi.

Bu açıklama, Türkiye’de de satılan Galaxy A ve Galaxy M gibi uygun fiyatlı serileri doğrudan ilgilendiriyor. Samsung bu yıl satıştaki Galaxy S26 serisine zam yapmıştı, Galaxy S27 için de 100 dolara varan fiyat artışı iddiası gündemdeydi. Şirket fiyatları erişilebilir tutmak için Galaxy S26 ve Galaxy Z Fold 8 için taksitli satış programları hazırladığını da söyledi.

Galaxy S27’de neler değişecek?

Samsung yeni Galaxy S serisinin adını vermese de serideki her modelin farklı kullanıcı gruplarına göre daha belirgin bir kimlik kazanacağını açıkladı. Bu ifade, serinin dört modelden oluşacağına dair aylardır dolaşan iddialarla örtüşüyor. Donanım tarafında gizlilik ekranı, pil ömrü ve işlemci performansı öncelikli alanlar olarak sayıldı.

Şirketin Exynos 2700 işlemcisinin geliştirme ve üretimi takvime uygun ilerliyor, gelecek yılın amiral gemileri için yeni 200 MP kamera sensörleri de seri üretime geçiyor. Galaxy AI tarafında kullanıcının bağlamını ve niyetini daha iyi anlayan, ajan tabanlı yeni özellikler planlanıyor, ancak Samsung bunların ayrıntısını paylaşmadı.

Katlanabilirler, gözlük ve yeni TriFold

Samsung, yıl sonu satışlarında Galaxy S26 serisine, Galaxy Z Fold 8 Ultra’ya ve Galaxy Z Fold 8’e güveniyor. Dördüncü çeyrekte “Intelligent Eyewear” adını verdiği akıllı gözlüğün de piyasaya çıkması bekleniyor.

Şirket 2027 için ise yeni bir TriFold, “Glass” ve diğer yeni form faktörleri üzerinde çalıştığını doğruladı. Samsung Display de katlanabilir telefonlar için daha dayanıklı ve kat izi daha az görünen paneller hazırlıyor. Katlanabilir modellerde daha ince ve hafif tasarım çizgisinin korunacağı da toplantıda dile getirildi.