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    Samsung Galaxy S24 FE kamerası ile beklentileri karşılayamayacak

    Samsung'un merakla beklenen yeni uygun fiyatlı orta seviye telefonu Galaxy S24 FE kamera konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.
    Galaxy S24 FE

    Samsung amiral gemisi akıllı telefon cihazlarının uygun fiyatlı seçeneklerini sergilediği Fan Edition (FE) modellerini karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Galaxy S23 FE ile bu seriyi genişleten şirket, şimdi ise serinin yeni modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Yakın zaman önce ilk üretim aşamasına giren Samsung Galaxy S24 FE modelinin kamera konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceği ortaya çıktı.

    GalaxyClub’ın aktardığı bilgilere göre serinin yeni üyesi, Galaxy S24 ailesinde mevcut olan tasarımı korumaya devam edecek. Estetik anlamda birinci sınıf bir yapıya sahip olması beklenen ürün, tüm bu ayrıcalıklarına rağmen maalesef kamera konusunda önemli yenilikler sunmayacak. İşte ayrıntılar…

    Samsung Galaxy S24 FE kamera tarafında önemli yenilikler getirmeyecek

    Samsung’un yeni orta seviye telefon modeli R12 kod adıyla geliştiriliyor. Bilindiği üzere serinin son üyesi olan Galaxy S23 FE’nin kod ismi de R11 olarak karşımıza çıkmıştı. SM-S721 seri numarasına sahip olan cihazın kamera özellikleri ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

    Ortaya çıkan bilgilere göre merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S24 FE, ISOCELL GN3 kamera sensörüyle karşımıza çıkacak. Daha önce Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S23 FE ve Galaxy S24 FE gibi modellerde de yer alan bu sensör, uygun fiyatlı yeni seçenekte de kendine yer bulacak.

    50 MP ana kamerayla gelecek Galaxy S24 FE modeli 1/1,56 inçlik büyük bir sensörle piyasaya sunulacak. Bununla birlikte cihazın kamerasının daha fazla ayrıntı ve daha iyi kalite sağlayan 12,5 MP görüntüler sunan piksel gruplama desteğine sahip olacağı ifade ediliyor.

    Galaxy S24 FE
    Görsel: Samsung

    Samsung Galaxy S24 SE modeli kamera konusunda önceki modellerle neredeyse aynı olacak. Bu durum bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratsa da söz konusu telefonun bütçe dostu fiyatlarla tüketicilere hitap edeceği düşünülürse, şirketin bu tercihi makul karşılanabilir.

    Elbette ki kamera setinin aynı kalması, cihazın mobil fotoğrafçılık yeteneklerinin hiçbir şekilde gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Ne yazık ki şimdilik bu konuda sınırlı bilgiye sahip olsak da şirketin yeni lensler ya da yazılım tarafında sunacağı yeni özelliklerle kamerayı daha güçlü bir hale getirebileceği düşünülüyor.

    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE için geri sayım başlarken, merakla beklenen telefonun 2025 yılının başlarında dünya çapında resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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