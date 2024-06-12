Samsung Galaxy S24 FE kamerası ile beklentileri karşılayamayacak

Samsung amiral gemisi akıllı telefon cihazlarının uygun fiyatlı seçeneklerini sergilediği Fan Edition (FE) modellerini karşımıza çıkarmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Galaxy S23 FE ile bu seriyi genişleten şirket, şimdi ise serinin yeni modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Yakın zaman önce ilk üretim aşamasına giren Samsung Galaxy S24 FE modelinin kamera konusunda kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabileceği ortaya çıktı.

GalaxyClub’ın aktardığı bilgilere göre serinin yeni üyesi, Galaxy S24 ailesinde mevcut olan tasarımı korumaya devam edecek. Estetik anlamda birinci sınıf bir yapıya sahip olması beklenen ürün, tüm bu ayrıcalıklarına rağmen maalesef kamera konusunda önemli yenilikler sunmayacak. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy S24 FE kamera tarafında önemli yenilikler getirmeyecek

Samsung’un yeni orta seviye telefon modeli R12 kod adıyla geliştiriliyor. Bilindiği üzere serinin son üyesi olan Galaxy S23 FE’nin kod ismi de R11 olarak karşımıza çıkmıştı. SM-S721 seri numarasına sahip olan cihazın kamera özellikleri ile ilgili önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre merakla beklenen yeni Samsung Galaxy S24 FE, ISOCELL GN3 kamera sensörüyle karşımıza çıkacak. Daha önce Galaxy S22, Galaxy S23, Galaxy S23 FE ve Galaxy S24 FE gibi modellerde de yer alan bu sensör, uygun fiyatlı yeni seçenekte de kendine yer bulacak.

50 MP ana kamerayla gelecek Galaxy S24 FE modeli 1/1,56 inçlik büyük bir sensörle piyasaya sunulacak. Bununla birlikte cihazın kamerasının daha fazla ayrıntı ve daha iyi kalite sağlayan 12,5 MP görüntüler sunan piksel gruplama desteğine sahip olacağı ifade ediliyor.

Samsung Galaxy S24 SE modeli kamera konusunda önceki modellerle neredeyse aynı olacak. Bu durum bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratsa da söz konusu telefonun bütçe dostu fiyatlarla tüketicilere hitap edeceği düşünülürse, şirketin bu tercihi makul karşılanabilir.

Elbette ki kamera setinin aynı kalması, cihazın mobil fotoğrafçılık yeteneklerinin hiçbir şekilde gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Ne yazık ki şimdilik bu konuda sınırlı bilgiye sahip olsak da şirketin yeni lensler ya da yazılım tarafında sunacağı yeni özelliklerle kamerayı daha güçlü bir hale getirebileceği düşünülüyor.

Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S24 FE için geri sayım başlarken, merakla beklenen telefonun 2025 yılının başlarında dünya çapında resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor.

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