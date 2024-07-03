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    Samsung Galaxy S24 FE yeni göz alıcı renk seçenekleriyle geliyor

    Samsung'un merakla beklenen fiyat-performans odaklı akıllı telefonu Galaxy S24 FE beş farklı renk seçeneğiyle gelecek.
    Samsung Galaxy S24 FE renk seçenekleri

    Samsung’un Fan Edition (FE) serisi akıllı telefon portföyü çok yakında yeni bir üyeyi karşımıza çıkaracak. Şu sıralar Paris’te düzenlenecek olan Galaxy Unpacked (10 Temmuz) etkinliğine odaklanan şirket, yeni katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6’dan sonra başka bir etkinlikte fiyat-performans odaklı Galaxy S24 FE’yi piyasaya sunacak.

    Göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen Samsung telefonu uygun fiyatlı yapısı ile dikkatleri üzerinde toplayacak. Galaxy S23 FE’nin halefi olarak gelecek yeni model, amiral gemisi Galaxy S24 serisinin bütçe dostu şekilde yeniden yapılandırılmış bir hali olarak karşımıza çıkacak. Peki ya Galaxy S24 FE’den neler bekleniyor? İşte cihazın tasarımı ile ilgili ortaya çıkan son ayrıntılar…

    Samsung Galaxy S24 FE beş farklı renk seçeneği ile raflarda yer alacak

    Ross Young’ın iddialarına göre heyecanla beklenen yeni Samsung Galaxy S24 FE beş farklı renk seçeneği ile raflarda boy göstermeye hazırlanıyor. Bu renkler siyah, gri, açık mavi, açık yeşil ve sarı olarak karşımıza çıkacak. Elbette ki bu renkler, Samsung’un tanımladığı ilgi çekici farklı isimlerle süslenecek.

    Samsung’un resmi internet sitesinde mevcut olan bazı renk isimlendirmeleri grafit, mint, nane, krem, mandalina ve indigo olarak biliniyor. Grafit siyaha yakın bir renk tonu olarak görülürken, mint açık yeşil olarak tanımlanıyor. Indigo mavinin açık bir tonu olarak adlandırılıyor. Yeni cihazların da yine bu doğrultuda isimlendirileceği tahmin ediliyor.

    Samsung Galaxy S24 FE renkleri

    Elbette ki Galaxy S24 FE modelinin tek dikkat çekici noktası renk seçenekleri olmayacak. Bunun yanı sıra fiyat-performans odaklı telefon güçlü teknik özellikleri ile de dikkatleri üzerinde toplayacak. Galaxy S23 FE ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olması beklenen ürün USB-C bağlantı girişini cihazın altında taşırken, üst tarafta ise SIM kart tepsisine yer verecek.

    Serinin önceki modelinde 6,4 inç ekrana yer verilirken, merakla beklenen yeni telefonda ise 6,65 inçlik bir ekran sunulacak. 50 MP ana kameraya sahip olacak ürün 4.500 mAh pil kapasitesi taşıyacak. Rekabetçi fiyatıyla öne çıkacak model, fiyat-performans odaklı bir deneyime kapı aralayacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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