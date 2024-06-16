Samsung Galaxy S24 FE’nin etkileyici tasarımı ortaya çıktı

Yeni akıllı telefon modelleriyle çok yakında karşımıza çıkmaya hazırlanan Samsung, cihaz portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked’da yeni katlanabilir telefon ailesini karşımıza çıkaracak firma, sonrasında ise Fan Edition serisinin yeni üyesini tüketicilerle buluşturacak. Merakla beklenen Galaxy S24 FE ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ederken, gelen son raporlar ise cihazın etkileyici tasarımı hakkında tüm merak edilen detayları gözler önüne seriyor.

Uygun fiyatlı yeni Samsung telefonu göz alıcı bir tasarımla raflarda boy göstermeye başlayacak. Bütçe dostu amiral gemisi cihazla ilgili neredeyse artık hiçbir sürpriz kalmadı. Yakın zaman önce ilk üretim aşamasına giren ve kamera ayrıntıları belli olan model, son günlerde sızıntıların artmasıyla birlikte beklenen lansman etkinliğine artık sayılı bir süre kaldığının ipuçlarını veriyor. İşte Galaxy S24 FE’nin tasarımı…

Samsung Galaxy S24 FE tasarımı nasıl olacak?

Heyecanla beklenen uygun fiyatlı Samsung telefonu yakında karşımıza çıkacak. OnLeaks tarafından yayınlanan görüntüler, Fan Edition ailesinin yeni üyesinin tüm tasarım detaylarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yayınlanan görüntülere göre cihaz, Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerine oldukça benzer bir tasarımla gelecek. Siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacak ürün düz bir tasarım sunacak. Öte yandan telefonun arka kısmında dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera setine yer verilecek.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Samsung Galaxy S24 FE modelinin 6,65 inç AMOLED ekranla geleceğini gösterdi. Cihazın sağ tarafında ses düğmeleri ve güç butonuna yer verilecek. Alt tarafta ise SIM kart tepsisi, USB-C bağlantı girişi, hoparlör ızgarası ve mikrofon bulunacak. Telefonun ön tarafında çerçeve tasarımı daha kalın bir çene kısmı içerecek.

Samsung tarafından geliştirilen Exynos 2400 yonga setinden güç alacak model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlayacak. Telefonda 25 watt hızlı şarj ve 15 watt kablosuz şarja sahip 4.500 mAh pil kapasitesi sunulacak.

Şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayacak Samsung Galaxy S24 FE mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle de öne çıkacak. 50 MP ana kameraya ev sahipliği yapacak olan model, üçlü kamera kurulumunda ayrıca 10 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı lens taşıyacak. İddialara göre cihaz, serinin bir önceki modeli olan Galaxy S23 FE ile aynı kamera setini paylaşacak.

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