Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus için One UI 8 (Android 16) güncellemesi yolda

- Samsung'un eski amiral gemisi telefonları için beklenen güncelleme yola çıktı.
- Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi test ediliyor.
- Merakla beklenen cihazın önümüzdeki aylarda yeni güncellemeye ulaşacağı düşünülüyor.
Eski amiral gemileri Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus, yakın zaman önce Geekbench veritabanında Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 yazılımını çalıştırırken görüldü. Bu önemli gelişme, yeni arayüzle ilgili testlerin hızla ilerlediğinin ipuçlarını bizlere veriyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 işletim sistemini içeren One UI 7’yi dünya çapındaki cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra şirket bir yandan da One UI 8’i geliştirmeyi sürdürüyor. Gelişmiş güvenlik ve yeni Galaxy AI özellikleriyle Android 16’nın Temmuz ayında Galaxy telefonlara gelmesi bekleniyor.
One UI 8 eski amiral gemilerinde test ediliyor
Gizmochina’nın haberine göre performans canavarı Galaxy S23 serisi 2023 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala tüketicilerin gözünde favorilerden biri olmaya devam ediyor. Geekbench veritabanındaki bir listeye göre Galaxy S23 (SM-S911U) ve Galaxy S23 Plus (SM-S916U) Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 arayüzünü görüntülendi.
İlginç bir şekilde bu listede serinin en gelişmiş seçeneği olan Galaxy S23 Ultra (SM-S918U) yer almıyor. Fakat test edilen tüm modellerde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. Cihaz Nisan 2025 güvenlik yaması ve yeni Galaxy AI özelliklerini içeren Android 15 tabanlı One UI 7’yi aldıktan sonra Geekbench’ten geçti.
One UI 8’in Temmuz 2025’te Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemelen bu güncelleme Galaxy AI’yı daha da geliştirecek ve Android 16’nın yeni güvenlik özelliklerini bizlerle buluşturacak.
Samsung Galaxy S23 serisi dört Android güncellemesi almaya hak kazanırken, Android 16’lı One UI 8 bunların üçüncüsü olacak. One UI 7.0’da birçok yeni özellik bulunmasına rağmen bunlara Ses Silgisi gibi özellikler dahil edilmemişti.
Samsung’un yeni arayüzüyle de durum farklı olmayacak. Çok yakında daha detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.
One UI 8 (Android 16) alacak Samsung modelleri
One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung modelleri belli oldu. Listede yer alan cihazlar şunlar olacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro