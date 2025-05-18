Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus için One UI 8 (Android 16) güncellemesi yolda

Samsung'un eski amiral gemisi telefonları için beklenen güncelleme yola çıktı.

Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesi test ediliyor.

Merakla beklenen cihazın önümüzdeki aylarda yeni güncellemeye ulaşacağı düşünülüyor.

Eski amiral gemileri Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus, yakın zaman önce Geekbench veritabanında Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 yazılımını çalıştırırken görüldü. Bu önemli gelişme, yeni arayüzle ilgili testlerin hızla ilerlediğinin ipuçlarını bizlere veriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 işletim sistemini içeren One UI 7’yi dünya çapındaki cihazlarına dağıtmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra şirket bir yandan da One UI 8’i geliştirmeyi sürdürüyor. Gelişmiş güvenlik ve yeni Galaxy AI özellikleriyle Android 16’nın Temmuz ayında Galaxy telefonlara gelmesi bekleniyor.

One UI 8 eski amiral gemilerinde test ediliyor

Gizmochina’nın haberine göre performans canavarı Galaxy S23 serisi 2023 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala tüketicilerin gözünde favorilerden biri olmaya devam ediyor. Geekbench veritabanındaki bir listeye göre Galaxy S23 (SM-S911U) ve Galaxy S23 Plus (SM-S916U) Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 arayüzünü görüntülendi.

İlginç bir şekilde bu listede serinin en gelişmiş seçeneği olan Galaxy S23 Ultra (SM-S918U) yer almıyor. Fakat test edilen tüm modellerde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. Cihaz Nisan 2025 güvenlik yaması ve yeni Galaxy AI özelliklerini içeren Android 15 tabanlı One UI 7’yi aldıktan sonra Geekbench’ten geçti.

One UI 8’in Temmuz 2025’te Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Muhtemelen bu güncelleme Galaxy AI’yı daha da geliştirecek ve Android 16’nın yeni güvenlik özelliklerini bizlerle buluşturacak.

Samsung Galaxy S23 serisi dört Android güncellemesi almaya hak kazanırken, Android 16’lı One UI 8 bunların üçüncüsü olacak. One UI 7.0’da birçok yeni özellik bulunmasına rağmen bunlara Ses Silgisi gibi özellikler dahil edilmemişti.

Samsung’un yeni arayüzüyle de durum farklı olmayacak. Çok yakında daha detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.

One UI 8 (Android 16) alacak Samsung modelleri

One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung modelleri belli oldu. Listede yer alan cihazlar şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi