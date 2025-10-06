Menüyü Kapat
    Samsung Galaxy S22 serisi son büyük güncelleme (Android 16/One UI 8) çıktı

    Samsung'un üç yıl önceki amiral gemisi Galaxy S22 serisi, son büyük güncellemesi olan Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımına ulaştı.
    • Galaxy S22 serisi son büyük Android güncellemesini aldı.
    • Samsung, eski amiral gemisine Android 16 tabanlı One UI 8'i sunmaya başladı.
    • Kademeli olarak dağıtılan güncelleme bu hafta tüm kullanıcılara teslim edilecek.

    Android ekosisteminde birçok amiral gemisi telefon halen daha Android 16 güncellemesine ulaşamadı. Fakat Samsung, piyasadaki rakiplerinin aksine güncellemeyi 2022 yılında piyasaya çıkan serisine dahi getirdi. Galaxy S22 modelleri yeni yazılım güncellemesine kavuştu.

    Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi Galaxy S22 modellerine ulaşmaya başladı. Şu anda 6 yıl güncelleme garantisiyle rakiplerine adeta meydan okuyan Samsung, yazılımı şimdi Avrupa pazarının belirli bölgelerinde dağıtıyor. Bu hafta güncellemenin Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor.

    Güncelleme bu hafta Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşacak

    2022 yılının amiral gemisi Galaxy S22 serisi, normal şartlarda ilerleyen haftalarda resmi olarak güncellemeye ulaşacaktı. Fakat Samsung bunun yerine ayın ilk haftasında güncellemeyi dağıtmayı tercih etti.

    GYI7 kısaltmasıyla tanımlanan güncelleme şu anda Polonya, Hırvatistan, Ukrayna, İtalya ve diğer AB ülkelerinde kullanılabilir durumda. Kademeli olarak dağıtılan yazılımın ilerleyen günlerde Türkiye’deki tüm kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy S22 güncelleme
    Samsung Galaxy S22 serisi son büyük güncellemesi olan Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımına ulaştı | Kaynak: Tarun Vats ve Eray Başaran

    3,1 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, aynı zamanda Eylül ayı güvenlik paketini de beraberinde getiriyor. Güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak.

    Galaxy S22 serisi artık büyük Android güncellemesi alamayacak

    Google’ın Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümü ilk kez Eylül ortasında Galaxy S25’e dağıtılmaya başlandı. Sonraki haftalarda güncelleme Galaxy S24 ve S23 serisi sahiplerine de ulaştı.

    Samsung Galaxy S22

    Nihayet Galaxy S22 ailesi de güncellemeden yararlanmaya başladı. Android 12 işletim sistemi ve One UI 4.1 arayüzüyle piyasaya sürülen telefon için bu özel yazılım sürümü, yaşam döngüsünde belirleyici bir kilometre taşını temsil ediyor.

    Lansman sırasında Samsung, dört büyük Android işletim sistemi güncellemesini içeren yazılım desteği sözü vermişti. Dolayısıyla Android 16’nın gelişi, Galaxy S22 serisi için dördüncü ve son büyük işletim sistemi güncellemesini işaret ederek garantili destek döngüsünü tamamlıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

