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    Huawei 3 maddede açıkladı: HarmonyOS neden Android ve iOS’tan daha iyi?

    Üst düzey bir Huawei yöneticisi, 3 maddede HarmonyOS işletim sisteminin neden Android ve iOS yazılımlarından daha iyi olduğunu özetledi.
    HarmonyOS
    • Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, HarmonyOS'un avantajlarından bahsetti.
    • Şirketin bağımsız işletim sisteminin Android ve iOS'a göre iyi bir alternatif olduğundan söz edildi.
    • HarmonyOS'un yapay zeka, tam işlevsellik ve gelişmiş güvenlik gibi konularda öne çıktığı vurgulandı.

    ABD hükümeti beş yıl önce Çin merkezli Huawei firmasına belirli yaptırımlar uyguladı. Şirketin çalışmaları bu yüzden önemli ölçüde etkilendi. Özellikle de şirketin cihazlarında Qualcomm yonga setlerini ve Android işletim sistemini kullanması yasaklandı.

    Fakat Çinli teknoloji devi pes etmedi ve kendi işlemcileri üzerinde sıkı çalışmaya başladı. Ayrıca sıfırdan tescilli bir işletim sistemi geliştirdi. Bu işletim sistemi şu anda markanın tüm cihazlarında kullanılıyor. HarmonyOS hız kesmeden yeni pazarlara açılmaya devam ediyor.

    Uluslararası pazarda HarmonyOS olarak bilinen Hongmeng işletim sistemi, Android için iyi bir alternatif işletim sistemi olarak tanımlanıyor. Yazılımın iOS ve Android’le eşit şekilde rekabet ettiği vurgulanıyor.

    Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu yaptığı açıklamada HarmonyOS’un Android ve iOS yazılımlarına göre öne çıkan avantajlarını sıraladı. HarmonyOS NEXT’in en son sürümünün rakiplerin sistemlerinin henüz aşamadığı üç temel parametreye sahip olduğunu söyledi. İşte detaylar…

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    Android ve iOS’ta uygulama izinleri adı verilen bir seçenek mevcut. Örneğin Galeri’ye erişime sahip olan yardımcı programlar, akıllı telefonun içeriklerini her zaman ve sınırsız sayıda görüntüleyebilir. Kullanıcıların kişisel fotoğrafları ve videoları da elbette buna dahil…

    Huawei HarmonyOS NEXT

    HarmonyOS NEXT ise Star Shield Security mimarisi sayesinde farklı bir yol izliyor. Uygulamaların yalnızca bir görüntüye/videoya tek seferlik erişim sağlamasına izin veriyor. Tüm medya kitaplığına ulaşılması engelleniyor. İşlem tamamlandıktan sonra yardımcı programlar bu izni kaybediyor.

    Güçlü bir ekosistem yaratılıyor

    HarmonyOS’un yalnızca akıllı telefonlar için bir işletim sistemi olmadığını hatırlatalım. Huawei tarafından tüm cihazlarında kullanılıyor. IoT cihazları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve arabalar bunlar arasında yer alıyor.

    Bu da markanın aygıtlarının birbirleriyle maksimum uyumluluk derecesiyle yetkin ve sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlıyor.

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    Yapay zeka yetenekleri öne çıkıyor

    Yapay zeka teknolojisi artık hem Android cihazlarda hem de iOS aygıtlarında mevcut. Fakat HarmonyOS’ta AI yetenekleri çok daha geniş.

    Huawei gizlilik ve güvenlik işlevleri de dahil olmak üzere tüm segmentlerde yapay zekayı uyguladı. Öte yandan uzun metinleri çevirme/özetleme, e-posta yazma, resmi belgeler oluşturma ve daha fazlası gibi görevleri yerine getirebilen akıllı sesli asistan Celia da dikkat çekiyor.

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    Apple bir yıl önce Celia’ya benzer işlevlere sahip bir Siri AI sürümü yayınlama sözü verdiğini de eklemekte fayda var. Fakat şirket henüz bu hayalini gerçekleştiremedi.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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