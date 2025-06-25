Samsung Galaxy Z Fold 7’nin yeni render görüntüleri geldi

Galaxy Z Fold 7, Samsung tarafından 9 Temmuz tarihinde New York'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.

Merakla beklenen cihazın Jet Black, Silver Shadow ve Blue Shadow renk seçenekleriyle geleceğini gösteren render görüntüleri ortaya çıktı.

Söylentilere göre cihaz Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 200 MP ana kamera ile gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinin 9 Temmuz’da New York’ta düzenleneceğini resmen duyurdu. Uzun zamandır beklenen yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlar bu etkinlikte tanıtılacak. Dolayısıyla ilgi odağı Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE ve tabii ki Galaxy Z Fold 7 olacak.

Yapmış olduğu sızıntı haberleri ile adından söz ettiren ve sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olarak anılan Evan Blass, cihazın farklı açılarını ve renklerini gösteren 360 derecelik bir görünüm sunan Galaxy Z Fold 7’nin yeni render görüntüleri ile karşımıza çıktı. Modelin tasarımından neler beklenebileceğine dair önemli ipuçları geldi.

Galaxy Z Fold 7 tasarımı belli oldu

Paylaşılan fotoğraflara dikkatli bir şekilde göz attığımızda katlanabilir cihazın kalınlığı, selefine kıyasla önemli ölçüde azaltılmış gibi görünüyor.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, Galaxy Z Fold 7’nin yalnızca 215 gram ağırlığa sahip olması beklendiğini, önceki modelden 24 gram daha az olacağını ve açıkken kalınlığın 4,5 milimetreye ulaşacağını belirtiyor.

Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Fold 7’nin render görüntüleri, cihazla alakalı teknik bazı detayları da bizlere sunuyor. Telefonun 6,5 inç Dinamik AMOLED 2X harici ekran ve 120 Hz’e kadar dinamik yenileme hızına sahip cömert bir 8,2 inç dahili ekranla gelmesi bekleniyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alması beklenen Galaxy Fold 7, en üst düzey performans vaadiyle karşımıza çıkacak.

Yeni katlanabilir telefon modeli 12 MP ultra geniş lens ve 10 MP telefoto lensle çevrili 200 MP ana sensörü entegre edecek. Bu da büyük çok yönlülük ve fotoğraf kalitesi sağlayan bir yapılandırma olarak şimdiden mobil fotoğrafçılar için heyecan yaratıyor.

Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için ise harici ekranda 10 MP ön kamera ve 4 MP dahili kamera yer alacağı konuşuluyor.

Samsung Galaxy Z Fold 7 fiyatı ne kadar olacak?

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Jet Black, Silver Shadow ve Blue Shadow olmak üzere üç zarif renk seçeneği ile karşımıza çıkacak.

Son olarak yakın zaman önce Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin satış fiyatlarının ortaya çıktığını da eklemekte fayda var. Serinin başlangıç seçeneği olacak 256 GB dahili depolama alanına sahip sürüm 2.227 Euro’dan listelenecek. 512 GB’lık model ise önceki nesle kıyasla fiyat artışı kaydederek 2.309 Euro’dan elde edilebilecek. “Flip” ise 1.298 Euro’dan tüketicilerle buluşacak.