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    Samsung Galaxy Watch 6 ve 6 Classic için önemli güncelleme geldi

    Samsung eski akıllı saatleri Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modelleri için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı.
    • Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı.
    • 9 Temmuz'da yeni akıllı saatlerini piyasaya sunmaya hazırlanan şirket, eski modellerini de unutmuyor.

    Samsung önümüzdeki ayın başında büyük bir lansman etkinliğine hazırlanıyor. Yılın ikinci Galaxy Unpacked sunumu 9 Temmuz’da New York’ta gerçekleşecek. Güney Koreli marka bu lansmanda yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini duyuracak.

    Merakla beklenen etkinliğin ana kahramanları Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7 ve Z Flip 7 FE olacak. Şirket bunun yanı sıra Galaxy Watch serisine yeni üyeler de ekleyecek. Lansmanda yer alacak duyurular arasında Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra 2025 yer alıyor.

    Lansman için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Samsung eski modellerini de ihmal etmediğini bizlere gösteriyor. SamMobile’ın haberine göre şirket Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modelleri için güvenlik odaklı yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

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    Galaxy Watch 6 serisine güvenlik odaklı yeni güncelleme geldi

    Samsung bu ay yazılım desteğini zorlayarak Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch7 için yazılım güncellemeleri yayınladı. Bunlara Mayıs 2025 güvenlik yaması da dahildi. Aynı güncelleme artık eski Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic cihazları için de kademeli olarak sunuluyor.

    Mayıs güvenlik düzeltme ekini içeren Galaxy Watch 6 serisi için güncelleme, R940XXS1BYE9 ve R960XXS1BYE9 ürün yazılımı numaralarına sahip. Wear OS ve One UI Watch üst yapısındaki çeşitli güvenlik hatalarını düzeltmeyi vadediyor.

    Samsung Galaxy Watch 6 tanıtım görselleri

    Galaxy Watch 6 serisi ayrıca yakında Samsung’un şu anda Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch 7’de test ettiği Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch için de güncelleme alacak. Temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni güncellemenin duyurulması bekleniyor.

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    Mayıs güvenlik düzeltme ekini almak için “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” sayfasına gitmeniz yeterli olacak.

    Mayıs güvenlik düzeltme ekini alması gereken diğer akıllı saatler Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic olarak belirtiliyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devinin bu güncellemeyi bu cihazlar için ne zaman kullanıma sunacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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