Samsung Galaxy Jump 4 altı yıl güncelleme vaadiyle çıktı: Neler sunuyor?

Samsung, Güney Kore pazarına özel "Jump" serisi akıllı telefon ailesine yeni bir ürün daha ekledi.

Şirket, 2031 yılına kadar güncelleme alacak Galaxy Jump 4 modelini resmen tanıttı.

Merakla beklenen bu cihazın küresel pazara Galaxy M36 adı altında geleceği söyleniyor.

Samsung, anavatanı olan Güney Kore’deki “Jump” serisinde yeni bir model olan Galaxy Jump 4 cihazını resmi olarak duyurdu. Cihaz yalnızca yerel operatör KT tarafından satılacak. Fakat modelin Türkiye de dahil olmak üzere küresel pazara Galaxy M36 adıyla girmesi bekleniyor.

Cihazın öne çıkan teknik özelliklerine göz attığımızda ise Galaxy Jump 4’ün akıcılığı iyi olan Super AMOLED ekran, Samsung’un geliştirdiği Exynos yonga seti ve altı yıllık destekle güncelleme politikasına sahip One UI 7 arayüzü ile geleceğini görüyoruz. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

Samsung Galaxy Jump 4 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 12 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

12 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC ve USB-C portu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü Ağırlık: 197 gram

Samsung’un yeni telefonu Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.000 nit maksimum parlaklık ile 6,7 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Cihaz Biyometrik için yan tarafta bir parmak izi okuyucusu sunuyor.

Galaxy Jump 4 modeli 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip Exynos 1380 yonga seti ile çalışıyor. Ayrıca daha fazla depolamaya ihtiyaç duyan kullanıcılar için MicroSD kart aracılığıyla 2 TB’a kadar bellek genişletme desteği mevcut.

5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan telefonda 25W şarj desteği yer alıyor. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 arayüzü ile geliyor. Güncelleme politikası açısından Samsung, modelin Haziran 2031’e kadar Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları alacağını vurguluyor.

Samsung Galaxy Jump 4 modelinin arkasında 12 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş sensör ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü bir modül bulunacak. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 13 megapiksel ön sensör yer alacak. Cihaz 4K ve 30 FPS’de video kayıt desteği sunacak.

SamMobile’ın haberine göre son olarak 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC ve bir USB-C portu ile karşımıza çıkacak Galaxy Jump 7’nin 7 milimetre kalınlığında ve 197 gram ağırlığında olduğu da ekleniyor.

Samsung Galaxy Jump 4 fiyatı

Samsung’un Güney Kore pazarına özel olarak duyurduğu yeni telefonu siyah ve yeşil renk seçenekleriyle listeleniyor. Cihaz 449.900 KRW (yaklaşık 13 bin TL) karşılığında satılıyor.