Bir dönemin efsanesi: BlackBerry Classic yenilenerek geri dönüyor

BlackBerry Classic Q20 yıllar sonra yenilenerek tekrardan piyasaya çıktı.

Zinwa adlı Çinli bir şirket, modernize edilmiş Q25 modelini resmi olarak duyurdu.

400 dolarlık fiyat etiketine sahip olan telefon, Helio G99 yonga seti ve Android işletim sistemiyle çalışıyor.

Az bilinen bir Çin şirketi olan Zinwa Technologies, bir döneme damgasını vuran efsane BlackBerry Classic Q20’nin modernleştirilmiş bir versiyonu olan Q25 cihazını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket eski modelleri satın alıyor, onları tamamen parçalara ayırıyor ve modern bileşenler takıyor. Bu cihazları bu kadar çekici kılan ikonik gövdeyi ve fiziksel QWERTY klavyeyi koruyor.

BlackBerry Q25 özelikleri

Q25 modeli 3,5 inç kare ekranı (720 x 720 piksel) koruyor. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yonga seti, 12 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.x depolama alanı bulunuyor. Kamera ayrıca arkada 50 MP ve önde 8 MP ana sensörle birlikte geliyor. Cihaz 3.000 mAh pil kapasitesi sunuyor.

The New York Times’a göre bu geri dönüş, genç neslin “eski” telefonlara karşı giderek artan bir ilgi gösterdiği TikTok’ta gözlemlenen şaşırtıcı bir eğilimin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Paradoksal olarak genellikle en parlak döneminde hiç BlackBerry sahibi olmamış olan bu genç kullanıcılar, bunu dijital detoksun bir sembolü ve mevcut akıllı telefonlara şık bir alternatif olarak görüyor.

Nostaljik telefonlar, sosyal medyadan ve sürekli dikkat dağıtıcı şeylerden uzak kalmanıza olanak tanıdığı için giderek daha popüler hale geliyor. BlackBerry Q25 tüm uygulamalar ve internet bağlantısı dahil olmak üzere bir akıllı telefonun gelişmiş özelliklerini sunarak ikisinin arasında bir yerde yer alıyor. Fakat tartışmasız bir şekilde geleneksel bir iPhone’dan daha az dikkat dağıtıcı öğeler taşıyor.

BlackBerry Q25 fiyatı

Yeni BlackBerry Q25’in fiyatı 400 dolar (yaklaşık 15 bin TL) olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın özellikleri her ne kadar dikkat çekici olsa da mevcut orta sınıf akıllı telefonlarla rekabet edemiyor ve 5G’nin olmaması bazı kullanıcıları uzaklaştıracak gibi görünüyor. Zinwa ayrıca eski BlackBerry’lerini kendileri yükseltmek isteyen sahipler için 300$’lık bir dönüştürme kiti sunuyor.

Çinli şirket ayrıca Passport ve KeyOne gibi diğer marka ikonlarını yeniden canlandırmayı planlıyor. Bu yaklaşımın Nokia 3310 veya kalıcı bir ilgi görmeyi başaramayan diğer retro telefonları yeniden canlandırmaya yönelik önceki girişimlerin aksine basit bir hevesin ötesine geçebilecek yeterli bir kitle bulup bulamayacağı henüz belli değil.