Samsung Galaxy Ring tüm Android telefonlarda desteklenecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 10 Temmuz tarihindeki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanabilir telefon modelleri ile birlikte piyasaya tanıttığı akıllı yüzük modeli Galaxy Ring, ortaya çıkan son bilgilere göre yalnızca markanın kendine ait cihazlarıyla değil, tüm Android telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışacak.

Şimdiye kadar konuya ilişkin ortaya çıkan bazı raporlar, Galaxy Ring’in yalnızca Samsung markasına ait telefonlar tarafından destekleneceğine işaret ediyordu. Ancak anlaşılan o ki bu şirket bu konuda daha geniş bir destek sunacak. iPhone cihazlarının Samsung’un akıllı yüzüğü tarafından desteklenmeyeceği zaten bilinirken, ortaya çıkan son iddialar beklentileri ters köşe etti ve tüm Android telefonların bu cihazla uyumlu bir şekilde hizmet vereceği anlaşıldı.

Samsung Galaxy Ring, Nothing telefonla çalışırken görüntülendi

Galaxy Ring’i ilk test eden kullanıcılardan biri olan M. Brandon Lee cihazla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, akıllı yüzüğün Nothing markasına ait bir telefonla sorunsuz bir şekilde eşleştirildiğini dile getirdi.

Galaxy Ring’in tüm Android cihazlarda desteklendiğini doğrulayan Lee, bunun için kullanıcıların yalnızca Google Play Store üzerinden Galaxy Wearable uygulamasını indirmeleri gerektiğini söyleyerek sonrasında eşleştirme işleminin kolayca gerçekleşebileceğini dile getirdi. Lee’nin konuya ilişkin paylaştığı video ve yaptığı açıklama şöyle oldu:

There are some reviews out there claiming that the Samsung Galaxy Ring only works on a Samsung device, therefore it doesn’t work on other Android devices. This is untrue. All you have to do is install the Galaxy Wearable app, connect, and go through the setup process. pic.twitter.com/H6Jm97hJSI — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) July 21, 2024

Samsung Galaxy Ring’in yalnızca bir Samsung cihazında çalıştığını, dolayısıyla diğer Android cihazlarda çalışmadığını iddia eden bazı incelemeler var. Bu doğru değil. Tek yapmanız gereken Galaxy Wearable uygulamasını yüklemek, bağlanmak ve kurulum sürecinden geçmek.

Elbette ki şimdilik Samsung Galaxy Ring piyasadaki tüm Android telefonlar ile test edilmiş değil. Fakat yine de Nothing markasına ait bir telefonla yapılan eşleştirme, herhangi bir Android işletim sistemli telefonun Galaxy Ring’i sorunsuz bir şekilde çalıştırdığını gözler önüne seriyor.

İlk etapta Türkiye pazarında resmi olarak satışa sunulmayacak olan Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli bir haftaya yakın pil ömrü ve iddialı sağlık özellikleri ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Kalp atış hızı ve uyku takibi işlevsel fonksiyonlara da ev sahipliğinde bulunan cihaz Avrupa pazarında 449 Euro karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 16 bin TL’ye tekabül ediyor. Ancak cihazın ülkemizde ne zaman satış sunulacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.