Android Auto altı yıl önce kaldırılan bir özelliği geri getiriyor

Google, 2019 yılında Android Auto'da "karanlık tema" seçeneğini bir standart haline getirmişti.

Yaklaşık altı yıldır "aydınlık tema" opsiyonunu kaldırmış olan şirket, nihayet bu seçeneği yeniden karşımıza çıkaracak.

Yakında gelecek Android Auto 14.7.152544 sürümüyle birlikte bu özelliğin kullanıcılara sunulması bekleniyor.

“Karanlık tema” seçeneği son yıllarda teknoloji dünyasında öne çıkan yeniliklerden biri haline geldi. Pek çok internet sitesi, mobil uygulama ve yazılım koyu moda sahip arayüz seçeneklerini kullanıcılarla buluşturdu. Öyle ki Google, Android Auto platformunda birkaç yıldır yalnızca siyah temaya yer veriyor. 2019 yılından bu yana arayüzde açık mod opsiyonu bulunmuyor.

Günümüzde pek çok kullanıcı karanlık mod seçeneğine ilgi gösterse de halen hatırı sayılır bir kitle açık temayı tercih etmeye devam ediyor. Google da kullanıcıların isteklerine kulak vererek altı yıl sonra yeniden aydınlık tema opsiyonunu kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Android Auto tema seçeneklerini yeniden kullanıcılarla buluşturuyor

TalkAndroid’in haberine göre uzun zamandır beklenen bu özellik Android Auto 14.7.152544 sürümünde ortaya çıkacak. Sürücülerin arayüz görünümünü kendi tercihlerine göre özelleştirmelerine olanak tanıyacak.

Bu sayede kullanıcıların tema için seçebileceği üç opsiyonu olacak. Bu seçenekler “otomatik”, “açık” ve “koyu” olarak karşımıza çıkacak.

Otomatik seçeneği elbette ki akıllı telefonun ayarlarına uyum sağlayacak. Mobil cihaz ile araç arasında görsel sürekliliği sağlayacak. Telefonunuzdan temanızı değiştirdiğinizde aynı şekilde aracınızın arayüzü de değişecek.

Bu yenilik navigasyon çubuğu, menü, bildirimler ve desteklenen uygulamalar dahil olmak üzere tüm Android Auto arayüzü için geçerli olacak.

Özellik uygulama kodunda zaten mevcut olsa da henüz herkes için aktif değil ve özel sistem müdahalesi gerektiriyor. Bu nedenle çoğu kullanıcı önümüzdeki haftalarda beklenen resmi sürümü beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Android Auto’ya işlevsel yenilikler ekleniyor

Google tema seçeneğine ek olarak Android Auto’yu başka yeni özelliklerle de genişletiyor. Beta sürümünde şirket, hava durumu uygulamalarını test ediyor. Ayrıca YouTube dahil olmak üzere web tarayıcıları ve video oynatıcılar için destek hazırlıyor.

Bu güncellemeler Android Auto’yu daha kapsamlı bir platform haline getirmeyi amaçlıyor. Ancak yeni özelliklerden bazıları Android 16 yüklü bir akıllı telefon ve uyumlu bir araç gerektirecek. Bu da özelliklerin kullanılabilirliklerini sınırlayabilir.