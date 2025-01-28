Samsung doğruladı: Galaxy S25 Ultra, Bluetooth’lu S Pen desteği sunmuyor

Üst düzey özelliklere sahip olan Samsung Galaxy S25 Ultra'nın S Pen için Bluetooth desteği sunup sunmayacağı tartışma konusu haline geldi.

Samsung başlangıçta S Pen'in Bluetooth desteğiyle çalıştığını söylese de daha sonra tekzip geçti.

Şirketten gelen son açıklamalar, Galaxy S25 Ultra'nın S Pen için Bluetooth desteğinin kaldırıldığını gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz hafta Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde resmiyet kazandı. Özellikle de serinin en gelişmiş modeli olan Galaxy S25 Ultra‘daki yapay zeka, tasarım ve kamera iyileştirmeleri büyük bir ilgi gördü. Amiral gemisi cihaz, gelişmiş özellikleriyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Samsung Galaxy S25 Ultra parlaklık önleyici özel katmanıyla dikkatleri üzerine çekerken, bununla birlikte cihaz bazı konularda da tartışmalara sebep oldu. Amiral gemisi modelin S Pen’deki Bluetooth bağlantısını kaldırdığı yönünde bazı iddialar ortaya atıldı. Çeşitli kaynaklar bunun gerçek olmadığını öne sürse de son gelen açıklamalar bu söylentileri doğrular nitelikte oldu. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Galaxy S25 Ultra, S Pen için Bluetooth desteğini kaldırdı

Samsung’un Galaxy S25 Ultra’nın S-Pen’indeki Bluetooth bağlantısını kaldırdığı bilgisi bazı kullanıcıların öfkesine yol açtı. Yani merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonun artık askıya alınan eylemleri ya da uzaktan fotoğraf çekme düğmesini desteklemeyeceği anlaşılıyor.

Samsung’a göre S Pen’in bu özelliklerini şimdiye kadar çok az kişi kullandı. Bu da Bluetooth işlevinin aksesuardan kaldırılması kararına yol açtı. Öte yandan şirket bu konuda maliyet düşüşünü bir neden olarak gösterdi. Fakat Galaxy S25 Ultra’nın yine de daha düşük bir fiyatla gelmediğini, maliyetinin önceki modelle aynı olduğunu belirtmekte fayda var. Galaxy S25 Ultra yurt dışı fiyat listesi içeriğine de göz atmanızı tavsiye ederiz.

Samsung kafa karışıklığına yol açtı

Şirket geçtiğimiz günlerde resmi blog sitesinde Bluetooth özellikli S Pen hakkında bazı bilgiler yayınlamıştı. Fakat kullanıcıların ekstra işlevlere sahip olmak için aksesuarı ayrı olarak satın alabileceklerini de belirtmişti.

Samsung burada Bluetooth özellikli S Pen’in ayrı olarak satılan bir aksesuar olduğunu söyledi. Aynı zamanda seçilen uygulamalar için uzaktan kumanda olarak kullanılabileceğini ve verimliliği en üst düzeye çıkarabileceğini açıkladı.

Samsung Galaxy S25 Ultra için Bluetooth bağlantılı S Pen, İngiltere’deki Amazon platformunda ortaya çıktı. Fakat şu ana kadar bunun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki internet sitesinde yer almaması, kullanıcılar arasında biraz kafa karışıklığına neden oldu.

Samsung, Android Authority internet sitesine yaptığı açıklamada bunun bir hata olduğunu ve Galaxy S25 Ultra’nın kullanılan model ne olursa olsun, hatta S Pen Pro’nun bile Bluetooth etkileşimlerini desteklemediğini doğruladı.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri