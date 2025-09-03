iPhone 17 Pro Max’in net videosu, lansmana günler kala sızdırıldı

iPhone 17 Pro Max modeline ait olduğu iddia edilen bir video, cihazın yatay kamera adasını ortaya çıkardı.

Yeni soğutma sistemi sayesinde iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri daha az ısınacak ve oyun performansı artacak.

Cihazın 6.9 inç 120Hz Super Retina XDR OLED ekrana, A19 Pro işlemciye ve 12 GB RAM'e sahip olacağı söyleniyor.

Apple’ın yeni amiral gemisi serisi iPhone 17, 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek lansman öncesinde büyük bir sızıntıyla gündeme geldi. Çinli kaynak Ice Universe, iPhone 17 Pro Max’e ait olduğu öne sürülen bir videoyu paylaştı. Görüntülerin, üretim hattından elde edilen seri üretim ünitesine ait olduğu belirtiliyor.

Klipte yer alan cihaz, yatay kamera adası ile dikkat çekiyor. Kamera sensörlerinin alışıldık dizilimi korunurken, LiDAR tarayıcısı, LED flaş ve mikrofonun adanın uç kısmına taşındığı fark ediliyor. Ayrıca siyah, gri ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği de görüntülerde kendini gösteriyor. Ekran, koruyucu film altında olduğundan aktif kullanım deneyimine dair bir ipucu bulunmuyor.

Daha önce San Francisco’da Apple çalışanı tarafından test edilirken görüntülenen iPhone 17 Pro, şimdi de üretim hattı sızıntısıyla doğrulanmış oldu.

iPhone 17 Pro özel soğutma sistemi ile geliyor

Çinli sızıntı kaynağı Setsuna Digital, Pro ve Pro Max modelleri hakkında teknik detaylar da aktardı. Paylaşılan bilgilere göre cihazlar, güneş ışığında daha uzun süre yüksek parlaklık seviyesini koruyabilecek. Isınma sorununu azaltacak yeni soğutma sistemi sayesinde ekran parlaklığının düşürülmesine gerek kalmayacak.

Yeni soğutma altyapısı aynı zamanda oyun performansına da katkı sağlayacak. Oyun sırasında sabit kare hızı korunacak ve aşırı ısınma durumlarında dahi kare kaybı yaşanmayacak. Ayrıca 4K/60 fps video kayıt performansının iyileştirileceği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler, iPhone 17 Pro Max’in yalnızca tasarım açısından değil, aynı zamanda performans ve kullanıcı deneyimi tarafında da önemli yenilikler getireceğini ortaya koyuyor.

iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri neler vaat edecek?

Şimdiye kadar birçok kaynak tarafından paylaşılan sızıntılar ışığında, Apple’ın en güçlü telefonu olarak piyasaya sürülecek iPhone 17 Pro Max’in teknik özellikleri hemen hemen tamamen netleşti. Akıllı telefon bizlere aşağıdaki özellikleri sunacak: