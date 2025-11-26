Black Mirror senaryosu değil: Kuşları “casus” yaptılar

Reklam

Rus nöroteknoloji şirketi Neiry, beyin implantları ve GPS donanımlı "sırt çantaları" kullanarak güvercinleri uzaktan kontrol edilebilir biyodronlara dönüştürdü.

Şirket, sistemin hayvanlarda önceden bir eğitim gerektirmediğini ve kuşların enerji hatları ile altyapı izleme gibi görevlerde kullanılabileceğini öne sürdü.

Neiry Kurucusu Alexander Panov, projenin sadece güvercinlerle sınırlı kalmayacağını, gelecekte karga, martı ve albatros gibi diğer kuş türlerinin de sisteme dahil edileceğini açıkladı.

Rusya merkezli nöroteknoloji şirketi Neiry, teknoloji dünyasında ses getirecek sıra dışı bir deneye imza attı. Forbes Russia ve Neiry tarafından yapılan açıklamaya göre, beyin çipleri ve sırtlarına yerleştirilen elektronik donanımlarla birer “biyodrona” dönüştürülen güvercinler, Moskova semalarında ilk uçuş testlerini gerçekleştirdi.

Neiry, laboratuvardan kalkıp geri dönmeyi başaran ilk güvercin sürüsünün ardından, şimdi de onlarca çipli kuşun uçuş karakteristiklerini kontrol ediyor. Hatta öyle ki, test edilen kuşların bir kısmının binlerce kilometre uzağa gönderilmesi planlanırken, diğerlerinin ileri denemeler için Moskova’da kalacağı belirtiliyor.

Beyin implantıyla uzaktan kontrol

Söz konusu sistem, Neiry tarafından geliştirilen elektrotların kuşun beynindeki belirli bölgelere yerleştirilmesi mantığına dayanıyor.

Güvercinlerin sırtına takılan ve “sırt çantası” olarak adlandırılan küçük bir kutu, hem Güneş enerjisiyle çalışan elektronikleri hem de stimülatör ve kontrol ünitesini barındırıyor.

Kontrol ünitesi, geleneksel insansız hava araçlarında (İHA) kullanılanlara benzer önceden yüklenmiş uçuş görevlerini alırken, stimülatör ise kuşun sağa veya sola dönme motivasyonunu etkileyen impulslar gönderiyor. Konumlandırma işlemi ise GPS ve diğer navigasyon yöntemleriyle sağlanıyor.

“Herhangi bir eğitime gerek yok”

Şirketin iddiasına göre geliştirilen yöntem, hayvanların önceden eğitilmesini veya şartlandırılmasını gerektirmiyor.

Operasyonun ardından her hayvanın uzaktan kontrol edilebilir hale geldiğini belirten Neiry yetkilileri, cerrahların elektrotları hassas bir şekilde yerleştirmek için stereotaktik bir kurulum kullandığını ve kuşların hayatta kalma oranının yüzde 100 hedeflendiğini vurguluyor.

Sırada kargalar ve martılar var

Neiry Kurucusu Alexander Panov, mevcut sistemin şu an için güvercinler üzerinde denendiğini ancak diğer türlere de uyarlanabileceğini ifade etti.

Panov, daha ağır yükler taşımak için kargaların, kıyı tesislerinin izlenmesi için martıların ve geniş deniz alanları için albatrosların kullanılabileceğini şu sözlerle aktardı:

“Şu anda çözüm güvercinler üzerinde çalışıyor ancak her kuş bir taşıyıcı olabilir.”

Gizlilik endişelerine “yapay zeka” yanıtı

Öte tarafta, kuşların üzerine yerleştirilen kameralar, sabit altyapı ve teslimat robotlarındaki gözetim sistemleriyle aynı prensipte çalışıyor.

Neiry, faaliyet gösterilen ülkenin yasal gereklilikleri doğrultusunda yapay zeka kullanılarak yüzlerin bulanıklaştırıldığını ve kişisel verilerin temizlendiğini öne sürdü.

Biyodronların enerji nakil hatları, endüstriyel tesisler ve arama-kurtarma görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

Maliyet açısından benzer sınıftaki dronlarla yarışan teknoloji, menzil ve dayanıklılık konusunda ise rakiplerini “yüzlerce kat” geride bırakmayı vadediyor.

Güney Kore, ABD, Çin ve Hindistan’da da benzer araştırmaların yapıldığı bilinse de, Neiry ekibi deney aşamasını geçip endüstriyel kullanıma doğru ilerlediğini ve teknolojiyi uluslararası pazarlara taşımayı düşündüğünü belirtiyor.