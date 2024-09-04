GTA 6, PlayStation konsollarına özel pazarlamayla gelecek

Dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu için geri sayım başlarken, ortaya çıkan son raporlar oyunun PlayStation konsollarına özel bir pazarlama ile karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor.

Japon teknoloji devi Sony iddialara göre GTA 6’nın pazarlanması için özel bir sözleşme imzalamış olabilir. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bu bilgiler onaylandığı takdirde Rockstar’ın bir sonraki oyunu her ne kadar Xbox’a da gelse de yalnızca PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro’ya özel tanıtım materyallerine sahip olacak.

Sony, GTA 6’nın özel pazarlama haklarını elde etmiş olabilir

MAGG’ın XNC adlı podcast programı sırasında aktarılan bilgilere göre bir sonraki GTA 6 fragmanı ile birlikte Sony’nin Rockstar Games ile özel pazarlama hakları konusunda anlaşma sağladığı kesinleşmiş olacak. Yayınlanacak fragman PlayStation platformlarını oyunun tanıtımının merkezine konumlandırılacak.

Fakat yine de bu durum GTA 6’nın PlayStation’a özel olacağı anlamına gelmiyor. Grand Theft Auto VI her ne kaar Xbox ve PC platformlarına da gelse de oyunun pazarlama odağının Sony konsolları üzerinde olacağı öne sürülüyor. Sony’nin imzaladığı öne sürülen özel anlaşma, diğer platformların daha az ilgi görmesine yol açacak. Hatta henüz açıklanmasa da PlayStation kullanıcılarına özel bazı ayrıcalıklı özellikler sunulabileceği de tahmin ediliyor.

PlayStation 5 Pro, GTA 6 için en iyi deneyimi vaat edecek

Rockstar Games ile Sony arasında gerçekleştirildiği öne sürülen özel pazarlama anlaşması hem mevcut PlayStation 5’i hem de şu sıralar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan ve çok yakında resmi olarak duyurulması beklenen PlayStation 5 Pro’yu kapsayacak. Standart modele göre daha gelişmiş özelliklere sahip olacak PS5 Pro oyunculara mümkün olan en gelişmiş deneyimini sunacak. Ayrıca konsol GTA 6’nın tüm potansiyelini deneyimlemek için muhtemelen en iyi seçenek olarak da lanse edilecek.

Söylentilere göre GTA 6, PlayStation 5 Pro’da 8K’ya kadar çözünürlük ve 60 fps sabit kare hızıyla üst düzey görsel kalite seviyelerine ulaşacak. Oyunu maksimum potansiyeline taşıma yeteneği, konsolu tüketicilerin gözünde en cazip seçenek haline getirmeye yardımcı olacak.

GTA 6 oyunu ile ilgili dedikodular internette dolaşmaya devam ederken, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacağı zaten resmi olarak duyurulmuştu. Ancak geliştiriciler bu konuda herhangi bir detay paylaşmadığı için oyunun PC versiyonunun olup olmayacağı henüz maalesef belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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