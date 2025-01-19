GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri: Kaç GB olacak?

GTA 6'nın muhtemel sistem gereksinimleri belli oldu.

2026 yılında PC platformuna gelmesi beklenen oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri ortaya çıktı.

GTA 6 sistem gereksinimleri pek çok oyunsever tarafından oldukça merak ediliyor. Rockstar Games henüz oyun için PC sürümünü onaylamasa da 2025 yılının sonbaharında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek Grand Theft Auto VI’nın bir sonraki yıl Epic Games Store ve Steam platformlarında da boy göstermeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Her oyunu ile büyük yankı uyandırmayı başaran Grand Theft Auto serisi yeni oyununda da çıtayı üst seviyelere taşımayı planlıyor. Daha modern grafikler, gerçekçi detaylar ve gelişmiş bir açık dünya vaat eden GTA 6 bu nedenle sistem gereksinimleri konusunda da bazı zorluklar çıkaracak. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama için çok erken olsa da sistem gereksinimlerinden neler beklenebileceğine dair bazı ipuçları ortaya çıktı.

GTA 6 sistem gereksinimleri ne olacak?

Büyük bir beklenti yaratan GTA 6 olağanüstü özellikler ile karşımıza çıkacak. Gelişmiş grafik teknolojisiyle gelecek oyunda çok daha gerçekçi çevre tasarımları, dinamik ışıklandırma, karakter modellemeleri, 4K çözünürlük kalitesi, Ray Tracing desteği, interaktif NPC’ler sayesinde daha canlı açık dünya, çok katmanlı hikaye/karakter derinliği ve gelişmiş oynanış mekanikleri gibi ayrıntılar yer alacak.

GTA 5’e göre inanılmaz bir sıçrama ortaya koyacak GTA 6 sistem gereksinimleri konusunda bazı oyunseverleri pek de memnun etmeyebilir. Beklentilere göre oyun bazı kullanıcıları bir miktar zorlayacak gereksinimlerle gelecek. 2026 yılında PC platformuna gelmesi beklenen oyunun iddia edilen sistem gereksinimleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri (Muhtemel)

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 150 GB SSD

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri Windows 10 işletim sistemi üzerinde Intel Core i7 8700K veya AMD Ryzen 7 3700X işlemciye ihtiyaç duyacak. NVIDIA GeForce GTX 1080Ti ya da AMD Radeon RX5700XT ekran kartı ile birlikte oyuncuların 16 GB RAM kapasitesi ve 150 GB SSD depolamaya sahip olması beklenecek.

GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri (Muhtemel)

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i9 10900K / AMD Ryzen 5 5900X

Intel Core i9 10900K / AMD Ryzen 5 5900X Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce GTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Depolama: 150 GB SSD

GTA 6’yı daha gelişmiş bir performans ile oynamak isteyen kullanıcılar ise Windows 11 işletim sistemiyle Intel Core i9 10900K ya da AMD Ryzen 5 5900X işlemciye sahip olmalı. İddialara göre oyun NVIDIA GeForce RTX 3080 ya da AMD Radeon RX 6800XT ekran kartı, 32 GB RAM ve 150 GB SSD depolama alanı talep edecek.

Ortaya çıkan son raporlar GTA 6 fiyatı ile ilgili 80 ila 100 dolar seviyesine işaret etti. Bununla birlikte oyunun en az 86 saatlik olağanüstü uzunlukta bir hikayeye sahip olacağı ortaya çıktı.