Rockstar Games, GTA Online için yaş doğrulama sistem getiriyor

Rockstar Games, GTA Online için İngiltere'de yaş doğrulama sistemini test ediyor.

Şirketin bu hamlesi, İngiltere'de yürürlüğe giren Online Safety Act kapsamında 18 yaşından küçüklerin dijital ortamlarda güvenliğini artırmasına odaklanıyor.

Çok yakında bu sistemin dünya çapında kullanıcıların karşısına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Rockstar Games ekibi GTA Online oyunu için yaş doğrulama sistemi getirmeye hazırlanıyor. Güvenlik odaklı yeni sistem ilk olarak İngiltere’deki kullanıcılar üzerinde test edilmeye başlandı.

Bu da 18 yaş altı oyunseverlerin GTA Online’a girmeyeceği anlamına geliyor. Bu sistemle beraber oyuncular kimlik belgeleri ya da yapay zeka desteğine sahip yüz analiz sistemleriyle kendilerini kanıtlamak zorunda kalacak.

GTA Online artık kimlik doğrulamasıyla oynanabilecek

GTA Online oyununa ait olduğu iddia edilen yeni özelliğin görselleri, oyun dosyalarına dayalı güncellemeleri önizlemesiyle bilinen Tez2 tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kaynağa göre ekranlarda yaş kontrollerine ve mağaza ile Snapmatic yüklemeleri gibi özelliklere erişime odaklanan yeni menüler yer alıyor.

İlk ekranda çevrimiçi özelliklere erişmeden önce oyuncunun yaşını doğrulaması isteniyor. İkinci ekranda ise çevrimiçi moda, çevrimiçi mağazaya ve diğer bağlı hizmetlere erişimi etkinleştirme ya da devre dışı bırakma seçeneklerinin bulunduğu ek bir ayarlar menüsü mevcut görünüyor.

Yaş doğrulama sistemi oyunda genel kullanımda henüz aktif olmasa da özelliğin ileri test aşamasında olduğu ve İngiltere gibi pazarlardaki artan düzenleyici taleplere bir yanıt olabileceği bildiriliyor. Zira Birleşik Krallık, yaş sınırlaması olan oyunlar da dahil olmak üzere çevrimiçi içeriğe erişimi kontrol etmek için daha sıkı önlemler uyguluyor.

Rockstar Games ekibi sızıntı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu özelliğin genel kullanıma sunulup sunulmayacağı şu anda belirsiz durumda. Şirket muhtemelen İngiltere’deki testler başarıyla sonuçlanırsa yaş doğrulamasını tüm dünyada zorunlu hale getirebilir.

İngiltere çocukları zararlı içeriklerden korumak için sıkı tedbirler uyguluyor

İngiltere’de yürürlüğe giren Online Safety Act, çocukların dijital ortamlardaki güvenliğini artırmaya odaklanıyor. Bu kapsamda sosyal medya ağları, oyunlar ve kullanıcıların içerik paylaşabileceği diğer tüm platformlarda genç ve genel kullanıcıların güvenliği artırılıyor.

Online Safety Act (Çevrimiçi Güvenlik Yasası) özellikle de çocuk istismarı, zorbalık, nefret söylemi, yasa dışı içerikler ve +18 yetişkin içerikleri gibi unsurlardan korumayı amaçlıyor.

Dolayısıyla GTA Online gibi devasa bir açık dünyaya sahip çevrimiçi oyunda, çocuklar için uygun olmayan içeriklerle karşılaşma riski yüksek görünüyor. Rockstar ekibi de İngiltere’nin yasalarına uyum sağlayarak böyle bir adımda bulunuyor.

Son olarak GTA 6’nın Mayıs 2026’da piyasaya çıkması bekleniyor. Merakla beklenen oyun, çevrimiçi kullanıcılar için devasa büyüklükte bir harita sunmaya hazırlanıyor.