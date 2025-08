Rockstar Games, GTA Online için yaş doğrulama sistem getiriyor

Rockstar Games ekibi GTA Online oyunu için yaş doğrulama sistemi getirmeye hazırlanıyor. Güvenlik odaklı yeni sistem ilk olarak İngiltere’deki kullanıcılar üzerinde test edilmeye başlandı.

Bu da 18 yaş altı oyunseverlerin GTA Online’a girmeyeceği anlamına geliyor. Bu sistemle beraber oyuncular kimlik belgeleri ya da yapay zeka desteğine sahip yüz analiz sistemleriyle kendilerini kanıtlamak zorunda kalacak.

GTA Online oyununa ait olduğu iddia edilen yeni özelliğin görselleri, oyun dosyalarına dayalı güncellemeleri önizlemesiyle bilinen Tez2 tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Kaynağa göre ekranlarda yaş kontrollerine ve mağaza ile Snapmatic yüklemeleri gibi özelliklere erişime odaklanan yeni menüler yer alıyor.

İlk ekranda çevrimiçi özelliklere erişmeden önce oyuncunun yaşını doğrulaması isteniyor. İkinci ekranda ise çevrimiçi moda, çevrimiçi mağazaya ve diğer bağlı hizmetlere erişimi etkinleştirme ya da devre dışı bırakma seçeneklerinin bulunduğu ek bir ayarlar menüsü mevcut görünüyor.

Yaş doğrulama sistemi oyunda genel kullanımda henüz aktif olmasa da özelliğin ileri test aşamasında olduğu ve İngiltere gibi pazarlardaki artan düzenleyici taleplere bir yanıt olabileceği bildiriliyor. Zira Birleşik Krallık, yaş sınırlaması olan oyunlar da dahil olmak üzere çevrimiçi içeriğe erişimi kontrol etmek için daha sıkı önlemler uyguluyor.

A preview of age assurance in-game. This is not active yet.#GTAOnline https://t.co/yw5yq1KWwB pic.twitter.com/AtcgVYvwSc

— Tez2 (@TezFunz2) August 5, 2025