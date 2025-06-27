GTA 6 Online devasa sunucularıyla capcanlı olacak

GTA 6 Online'ın 96 kişiye kadar kapasiteye sahip geniş sunucularla karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Bu sayede oyunun çevrimiçi modu son derece canlı ve kalabalık bir hale gelecek.

Merakla beklenen yeni Rockstar Games oyunu Mayıs 2026'da piyasaya çıkacak.

2026 yılının en büyük oyunlarından biri olacak GTA 6 büyük iyileştirmelerle dikkatleri üzerine çekecek. Ortaya çıkan son raporlar, oyunun 96’ya kadar eş zamanlı oyuncuya sahip bir çevrimiçi moda sahip olabileceğine işaret ediyor.

Rockstar Games, GTA 6 Online oyununda daha akıcı bir bağlantılı dünya deneyimi sağlamak için yeni teknolojiler geliştirecek. Şirketin bu noktada amacı manuel davetlere, uzun yükleme ekranlarına ve oturumlar arasındaki geçiş menülerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak olacak.

GTA 6 Online, 96 kişiye kadar geniş sunucularla gelecek

Ortaya çıkan bu dedikodular, Rockstar Games ekibinin 64 oyunculu lobiler planladığını, ama nihai hedefin aynı oturumda 96 kişiye ulaşmak olduğunu belirten Fravillys adlı bir kullanıcıdan geliyor.

GTA Online’ın 30 veya 32 oyuncuyla sınırlı oturumlara dayanan mevcut sistemi genellikle bağlantı sorunlarına neden oluyor. Geliştiricinin fikri bu sınırlamaları yeni nesil konsollarda çözmek olacak gibi görünüyor.

Ayrıca oyuncu sayısındaki artış da yeni GTA 6 haritasının boyutuyla ilişkilendirilebilir. Vice City ve çevresinin önceki senaryolardan önemli ölçüde daha büyük olması bekleniyor.

Daha fazla alan mevcut olduğunda ise aynı anda daha fazla kullanıcının varlığı dünyayı daha dinamik hale getirecek. Daha az yoğun alanlardaki boşluk hissini azaltacak.

GTA 6’nın sır perdesi aralanıyor

GTA 6 hakkında son sızıntılar, çevrimiçi modda bir devrimden çok daha fazlasını getiriyor. Bunun nedeni ise yakın tarihli bir sızıntının, oyunun 700’den fazla işlevsel mağazaya, ana anlatıda beş bölüme ve Red Dead Redemption 2’den esinlenen bir silah sistemine sahip olacağını belirtmesinden kaynaklanıyor.

Ancak yine de iyi haberlere ve ortaya çıkan detaylara rağmen GTA 6’nın geliştirilmesi önemli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtelim. Dan Houser’ın stüdyodan ayrılışı, oyunun bazı kısımlarını geciktiren ve yalnızca kahramanlar Jason ve Lucia’nın tanıtıldığı onaylanmış nihai senaryolarla çözülen yaratıcı farklılıklara işaret ediyor.

Öte yandan çevrimiçi mod, bir çıkış tarihi olmasa bile hazırlık belirtileri gösteriyor. GTA 6 bu hafta Xbox Store’da istek listesine ekleme seçeneği ve orijinal oyundan çok daha küçük ön yükleme içeriğiyle (yaklaşık 328 MB) ortaya çıkmıştı.

GTA 6’nın muhtemel sistem gereksinimleri

Rockstar Games ekibi henüz resmi olarak doğrulamasa da GTA 6’nın muhtemel sistem gereksinimleri şu şekilde iddia ediliyor:

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 150 GB SSD

GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri: