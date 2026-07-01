Resmi Gazete’de influencer ve yapay zeka reklamlarına yeni düzenleme geldi

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Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ve sosyal medya etkileyicilerini denetim altına alan kapsamlı yönetmeliği Resmi Gazete'de duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre markalara ilişkin menfaat barındıran sosyal medya paylaşımlarında tanıtım ibaresi zorunlu tutuluyor.

Çocuklara yönelik veri odaklı hedefli reklamlar tamamen yasaklanıyor.

1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte online platformlarda tüketicileri aldatıcı içeriklerden korumak adına yeni önlemler alındı. Bu bağlamda yapay zeka içeriklerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar geniş çaplı bir düzenlemeye gidildi.

Alınan yeni kararlar, dijital pazarlama dünyasındaki yanıltıcı uygulamaların durdurulmasına odaklanıyor. 1 Ağustos 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek yasal kısıtlamalar, influencerların denetim alanını daha da genişletiyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

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Dijital pazarlamada yeni kurallar neleri değiştiriyor?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte artık reklamverenler içeriklerinin hangi kriterlere göre gösterildiğini kullanıcılara net bir şekilde açıklamakla mükellef olacak. Bununla birlikte kişisel verilerden yararlanarak çocuklara yönelik hazırlanan hedefli reklamlar tamamen yasaklanacak.

Sosyal medyada ücret, ücretsiz ürün ya da davet gibi herhangi bir menfaat karşılığında yapılan paylaşımlara açık bir şekilde “reklam” ve “tanıtım” ibaresi eklemek zorunlu hale gelecek. Öte yandan indirimli satış gönderilerinde, kampanyadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın baz alınması gerekecek.

Düzenleme, yapay zeka konusunda da çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Yeni kararla beraber gerçek insandan ayırt edilemeyen yapay zeka destekli dijital karakterler ile ilgili izleyicilere net bir açıklama getirilmesi gerekecek. Gerçek insanların AI kopyaları aracılığıyla önerilerde bulunuyormuş izlenimi uyandıran kurgular yasaklanacak.

Tüm bunların yanı sıra yasa dışı bahis, kumar, falcı ve medyum reklamları da yasak listesindeki pozisyonunu korumaya devam edecek.