    Nevada’da tarihi karar: Roblox 12 milyon dolar ödeyecek

    Roblox, çocuk güvenliği davasında Nevada eyaletiyle 12 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. Ayrıca platformdaki güvenlik protokollerini ve yaş doğrulama sistemlerini kökten değiştirmeye karar verdi.
    • Roblox, Nevada eyaletinde devam eden çocuk güvenliği davasında yargılanmamak adına 12 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti.
    • Anlaşma kapsamında Roblox yerel gençlik programlarına 10 milyon dolar ve çevrim içi güvenlik kampanyalarına 2,5 milyon dolar kaynak ayıracak.
    • Ayrıca platforma yüz tanıma yazılımı ve resmi kimlik belgelerini birleştiren çok daha katı bir yaş doğrulama sistemi entegre edilmesi bekleniyor.

    Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan Roblox, dünya genelinde çocuk güvenliği konusunda hukuki baskılar yaşıyor. Hatta Roblox’un Türkiye’de çocuk istismarına yol açabilecek içerikler nedeniyle erişim engeli cezası aldığı biliniyor. Son olarak oyun ABD’nin Nevada eyaletiyle varılan 12 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

    Maddi tazminat ödemesinin yanı sıra Nevada eyaletinin talebi üzerine Roblox’un işleyişine dair radikal bazı güvenlik değişikliklerinin de uygulanması bekleniyor. Bununla birlikte Roblox platformunun şu anda ABD’de 100’den fazla davasının devam ettiğini de hatırlatmakta fayda var.

    Roblox’ta reşit olmayanlar için sıkı denetim başlıyor

    Anlaşma, hedefli bir yatırım planı içeriyor. Roblox, Boys and Girls Club ve diğer dijital olmayan kuruluşlar gibi yerel gençlik destek programlarına üç yıl içinde 10 milyon dolar ayıracak. Aynı zamanda çevrimiçi güvenlik farkındalık kampanyalarını finanse etmek ve kolluk kuvvetleri ile irtibat kurmak için 2,5 milyon dolar daha ödeyecek.

    Finansal taahhüdün yanı sıra anlaşma platformun güvenlik protokollerinde de belirleyici bir sıkılaştırmaya yol açacak. Roblox, yüz tanıma yazılımını devlet kimlikleriyle karşılaştıran daha titiz bir yaş doğrulama sistemi getirecek. Bu sayede reşit olmayanların yalnızca yaşıtlarıyla sohbet edebilmesini sağlayacak.

    En önemli değişiklikler gençler ve yetişkinler arasındaki ilişkileri ilgilendirecek. 16 yaşın altındaki kullanıcılar, “güvenilir arkadaşlar” olarak atanmadıkları sürece yetişkinlerle mesajlaşamayacak.

    Bu statü, yalnızca bir QR kodunun taranmasıyla elde edilebilecek. Sistem, söz konusu yetişkinin reşit olmayan kişiyle gerçek ve önceden var olan bir bağlantısı olduğundan emin olmak için tasarlanacak.

    Ayrıca ebeveyn kontrolleri 16 yaşındakilere de genişletilecek. Daha önceki sınırın 13 olduğunu hatırlatalım. 16 yaşın altındaki hesapların yetişkin içeriklerine erişimi engellenecek ve uygun görülen başlıkların dikkatlice seçilmiş bir listesi sunulacak.

    Engadget’ın haberine göre bu önlemler, belirli sohbet ve içerik kısıtlamaları içeren “Roblox Kids” (5-8 yaş) ve “Roblox Select” (9-15 yaş) profillerini tanıtan son güncellemeye ek olarak karşımıza çıkacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

