Oyun platformlarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de: Neler değişecek?

Reklam

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte oyun platformlarına kapsamlı yeni kurallar getirildi.

Sıkı ebeveyn kontrolleri sunan yeni yasa, aileden onaysız oyun içi satın alma yapılmasını engelliyor.

Bununla birlikte çocukların oyun süreleri de ebeveynler tarafından izlenip kısıtlanabilecek.

Yabancı oyun platformları Türkiye'ye temsilci atamak zorunda olacak.

Dijital oyun dünyası ile ilgili yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayınlandı. Son birkaç aydır gündemde olan bu değişiklikler, çocukların bu platformlarda geçirdikleri vakit ve aynı zamanda potansiyel güvenlik tehditlerine karşı sıkı denetim şartları getiriyor.

Oyun ekosistemini doğrudan ilgilendiren bu yasal adım, platformların sorumluluklarını adeta baştan aşağı yeniden tanımlıyor. Yaş derecelendirme sisteminden süre kısıtlamalarına, temsilcilik zorunluluğundan satın alma işlemlerine kadar birçok noktada düzenleme gerçekleştiriliyor. İşte değişiklikler…

Reklam

Yabancı oyun şirketlerine Türkiye’de temsilci şartı

Yeni düzenleme ile birlikte “oyun”, “oyun dağıtıcı”, “oyun geliştirici” ve “oyun platformu” kavramları resmen tanımlanmış oldu. Bu platformlarda yer alan tüm oyunların usulüne uygun bir şekilde yaş derecelendirilmesine tabi tutulacağı belirtiliyor. Derecesi olmayan oyunların otomatik bir şekilde en yüksek yaş sınırına getirileceği vurgulanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni oyun düzenlemesi, dijital platformlar için önemli değişiklikler içeriyor. Günlük erişim ortalaması 100.000’i geçen yabancı platformların Türkiye’de temsilci belirlemek zorunda olacağı aktarılıyor.

Bununla beraber platformların açık ve kolay bir şekilde çalışan ebeveyn kontrol mekanizmaları kurmaları şart koşuluyor. Artık ebeveynler, çocuklarının oyun oynama sürelerini takip etme ve hatta kısıtlama imkanına sahip olacak. Öte yandan satın alma ve kiralama işlemleri de yine ebeveynlere bağlanacak.

Kurallara uymayan platformlara ağır cezalar kesilecek

Bu düzenlemelere uymayan platformların ağır cezalarla karşılaşması bekleniyor. 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar idari para cezası kesileceği, ayrıca ihlalin 30 gün daha devam etmesi halinde cezanın katlanarak 30 milyon TL’ye kadar çıkabileceğinin altı çiziliyor.

Son olarak hala kurallara uymaya direnen platformlara bant daraltma cezası verileceği belirtiliyor. Bu hükmün düzenlemenin yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor.

Son olarak yine bugün 15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması Resmi Gazete’de yayımlandı.