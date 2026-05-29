    AB’den Temu’ya 200 milyon Euro’luk dev ceza

    Avrupa Birliği, Temu'ya tehlikeli ve yasa dışı ürünlerin satışını engelleyemediği gerekçesiyle 200 milyon Euro para cezası kesti.
    Temu platformu
    • Avrupa Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası ihlali gerekçesiyle Temu’ya 200 milyon Euro para cezası kesti.
    • AB incelemelerinde, platformda satılan şarj cihazları güvenlik testlerinde sınıfta kaldı.
    • Uygulamada yer alan bebek oyuncaklarının ise yasal limitlerin üzerinde kimyasal madde içerdiği ortaya çıktı.

    Çinli e-ticaret platformu Temu, Avrupa Birliği kıskacı altında. AB Komisyonu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmanın neticesinde devasa bir para cezası açıklandı. Platform, 200 milyon Euro tutarında idari para cezasına çarptırıldı.

    Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre bu ceza Dijital Hizmetler Yasası kapsamında alındı. Gerekçe olarak ise platformun tüketicileri tehlikeli, taklit ve yasa dışı ürünlerden koruma konusunda yetersiz kaldığı vurgulanıyor. İşte detaylar…

    Temu neden Avrupa Komisyonu’ndan ceza aldı?

    Avrupa Komisyonu, Temu üzerinden gizlice çeşitli ürünler satın alarak bir soruşturma yürüttü. Bu ürünlerin çoğu alıcılar için tehlike arz ediyordu. Test edilen oyuncakların birçoğu yüksek düzeyde kimyasal madde içeriyordu. Ayrıca çocukların yutmaya çalışıp boğulmalarına neden olabilecek küçük, çıkarılabilir parçalara sahiplerdi.

    Komisyon, Çin pazarında bulunan şarj cihazlarının da temel güvenlik testlerinden geçemediğini açıkladı. Aynı zamanda Temu’nun öneri algoritmalarının yasadışı ürünlerin yayılmasını kolaylaştırdığı iddia edildi.

    AB Teknoloji Komiseri Hennu Virkkunen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Temu, hizmetlerinin risklerini açıkça hafife alıyor” dedi.

    Temu’nun AB’nin endişelerini giderecek bir plan önermesi için iki ayı bulunuyor. Şirketin bu gerekliliğe uyulmaması durumunda periyodik olarak ek para cezalarıyla karşılaşacağı belirtiliyor. Çinli şirketin ayrıca para cezasına mahkemede itiraz edebileceği aktarılıyor.

    Daha önce X de benzer bir ceza almıştı

    Temu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında para cezasına çarptırılan ikinci şirket oldu. İlki ise milyarder iş insanı Elon Musk’a ait olan ve eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X olarak kayıtlara geçti.

    Aralık 2025’te Avrupa Komisyonu, daha önce yalnızca doğrulanmış kişilere verilen, fakat artık ayda yalnızca 8 dolar ödemeye istekli herkese sunulan mavi tiklerin “yanıltıcı bir durum” oluşturduğuna hükmetti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

