Resmi Gazete’de yayımlandı: 20 bin TL altı telefonlarda 12 ay taksit dönemi başladı

BDDK tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte cep telefonu satışlarında taksitlendirme limitleri değişti.

20 bin TL altı sıfır telefonlarda 12 aya kadar taksit imkanı sunulacak.

Yenilenmiş telefonlarda ise bu limit 25 bin TL'ye kadar modeller geçerli olacak.

20 bin TL altı telefon satışlarında 12 ay taksit dönemi başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçtiğimiz haftalarda aldığı kararla birlikte sıfır ve yenilenmiş telefon satın almayı düşünen tüketiciler için bu önemli gelişmeyi açıklamıştı. BDDK’nın duyurusundan kısa süre sonra söz konusu karar nihayet Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Bilindiği üzere BDDK daha önce telefon satışlarında 12 ay taksit imkanını yalnızca 12 bin TL altı modeller için geçerli kılıyordu. Bu limitin üstündeki cihazlarda ise vade seçeneği 3 ay ile sınırlandırılıyordu. Ancak yeni düzenleme sonrası sıfır telefonlarda bu limit 20 bin TL, yenilenmiş telefonlarda ise 25 bin TL’ye yükseltildi.

Telefon ve taşıt satışlarında yeni taksit limitleri

Ekonomim.com’un haberine göre Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açıklanan detaylara göre sıfır telefonlarda 20 bin TL, yenileme merkezleri ya da yetkili satıcılar tarafından gerçekleştirilen yenilenmiş telefon satışlarında ise 25 bin TL’ye kadar 12 taksit uygulanmasına izin verilecek. Bu limitleri aşan modellerde ise söz konusu limit 3 ay vadeyle sınırlandırılacak.

Cep telefonlarının yanı sıra benzer bir durum taşıt satışlarında da karşımıza çıkacak. Fatura değerine göre belirlenen yeni taksit süreleri şu şekilde olacak: