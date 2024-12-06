Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    BDDK, sıfır ve yenilenmiş telefonlar için taksit düzenlemesi yaptı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), sıfır ve yenilenmiş telefon satın almak isteyen tüketiciler için taksit seçeneğini genişletti.
    Telefon
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • BDDK, sıfır ve yenilenmiş telefonlarda taksit seçeneğini artırdı.
    • 20 bin TL altı sıfır telefonlarda vade sayısı 12 aya yükseldi.
    • Yenilenmiş telefonlarda ise 25 bin TL altı telefonlar için 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) telefon satışlarında önemli değişiklikler getirdi. BDDK’nın yeni bir telefon satın almayı düşünen tüketicileri ilgilendiren 11022 sayılı kararıyla beraber vade sınırları daha esnek bir hal almaya başladı.

    BDDK daha önce 12 bin TL ve altındaki telefonlar için 12 ay taksit imkanı sunuyordu. 12 bin TL’nin üstündeki modeller için ise 3 ay vade imkanı sağlanıyordu. Fakat yeni düzenleme ile birlikte bu durum değişti. BDDK, yenilenmiş ürün ve sıfır ürün olmak üzere tutar sınırlarını iki farklı şekilde sınıflandırarak artırmaya karar verdi.

    20 bin TL altı sıfır telefonlarda 12 ay taksit imkanı

    Telefon satışlarında kredi ve taksit düzenlemeleri getiren BDDK, hem sıfır hem de yenilenmiş telefonları kapsayan bu düzenlemede, tüketicilerin alışverişini önemli ölçüde etkileyecek bir değişikliğe imza attı. Bu bağlamda sıfır cep telefonları için 20 bin TL altı modellerde maksimum 12 ay vade imkanı sunulacağı, 20 bin TL’yi aşan seçeneklerde ise 3 ay vade süresi sağlanacağı belirtildi.

    Yenilenmiş telefonlar için ise bu sınır daha da yükseğe çekildi. BDDK’ya göre 25 bin TL’ye kadar olan yenilenmiş cep telefonları için tüketicilere 12 ay vade seçeneği sunulmaya başlanacak. 25 bin TL ve üstü yenilenmiş telefonlarda ise bu sınır 3 ay olacak.

    Samsung Avrupa telefon satışları

    BDDK’nın almış olduğu bu karar, orta seviye akıllı telefonlar için daha uygun ödeme koşullarına kapı açıyor. Geçmişte 12 bin TL olan bu sınır daha da genişletilerek, tüketicilerin daha kaliteli bazı seçenekleri daha uygun ödeme koşullarıyla elde etmelerine imkan sağlanıyor.

    Bu düzenleme ile birlikte BDDK, kredi kullanımını daha kontrollü bir hale getirmeyi amaçlıyor. Böylelikle tüketicilerin daha az borçlanması ve bütçesi dahilinde alışveriş yapmaları amaçlanıyor.

    Yüksek fiyatları akıllı telefonların getirdiği finansal yüklerin azaltılması adına getirilen bu düzenleme, nispeten daha uygun fiyatlı seçeneklere erişimi de kolaylaştırmayı öngörüyor.

    En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

    En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2024 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2024 yılında hangisini seçmeli?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.