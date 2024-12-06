BDDK, sıfır ve yenilenmiş telefonlar için taksit düzenlemesi yaptı

BDDK, sıfır ve yenilenmiş telefonlarda taksit seçeneğini artırdı.

20 bin TL altı sıfır telefonlarda vade sayısı 12 aya yükseldi.

Yenilenmiş telefonlarda ise 25 bin TL altı telefonlar için 12 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) telefon satışlarında önemli değişiklikler getirdi. BDDK’nın yeni bir telefon satın almayı düşünen tüketicileri ilgilendiren 11022 sayılı kararıyla beraber vade sınırları daha esnek bir hal almaya başladı.

BDDK daha önce 12 bin TL ve altındaki telefonlar için 12 ay taksit imkanı sunuyordu. 12 bin TL’nin üstündeki modeller için ise 3 ay vade imkanı sağlanıyordu. Fakat yeni düzenleme ile birlikte bu durum değişti. BDDK, yenilenmiş ürün ve sıfır ürün olmak üzere tutar sınırlarını iki farklı şekilde sınıflandırarak artırmaya karar verdi.

20 bin TL altı sıfır telefonlarda 12 ay taksit imkanı

Telefon satışlarında kredi ve taksit düzenlemeleri getiren BDDK, hem sıfır hem de yenilenmiş telefonları kapsayan bu düzenlemede, tüketicilerin alışverişini önemli ölçüde etkileyecek bir değişikliğe imza attı. Bu bağlamda sıfır cep telefonları için 20 bin TL altı modellerde maksimum 12 ay vade imkanı sunulacağı, 20 bin TL’yi aşan seçeneklerde ise 3 ay vade süresi sağlanacağı belirtildi.

Yenilenmiş telefonlar için ise bu sınır daha da yükseğe çekildi. BDDK’ya göre 25 bin TL’ye kadar olan yenilenmiş cep telefonları için tüketicilere 12 ay vade seçeneği sunulmaya başlanacak. 25 bin TL ve üstü yenilenmiş telefonlarda ise bu sınır 3 ay olacak.

BDDK’nın almış olduğu bu karar, orta seviye akıllı telefonlar için daha uygun ödeme koşullarına kapı açıyor. Geçmişte 12 bin TL olan bu sınır daha da genişletilerek, tüketicilerin daha kaliteli bazı seçenekleri daha uygun ödeme koşullarıyla elde etmelerine imkan sağlanıyor.

Bu düzenleme ile birlikte BDDK, kredi kullanımını daha kontrollü bir hale getirmeyi amaçlıyor. Böylelikle tüketicilerin daha az borçlanması ve bütçesi dahilinde alışveriş yapmaları amaçlanıyor.

Yüksek fiyatları akıllı telefonların getirdiği finansal yüklerin azaltılması adına getirilen bu düzenleme, nispeten daha uygun fiyatlı seçeneklere erişimi de kolaylaştırmayı öngörüyor.